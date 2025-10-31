Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

अनुच्छेद 370 हटाकर PM मोदी ने सरदार पटेल के ‘एक भारत’ के सपने को साकार किया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, 'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाकर सरदार वल्लभभाई पटेल के एकीकृत भारत के सपने को साकार किया।'

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 31, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (X ANI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाकर लौह पुरुष के एकीकृत भारत के सपने को साकार किया है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाते हुए शाह ने पटेल को देश की एकता का प्रतीक बताया।

भारत का नक्शा पटेल के प्रयासों का परिणाम

शाह ने कहा कि आजादी के बाद अंग्रेजों ने भारत को 562 रियासतों में बांटकर छोड़ा था, जिसे पूरी दुनिया ने एक राष्ट्र में मिलाना असंभव माना। लेकिन सरदार पटेल ने कम समय में सभी रियासतों का एकीकरण कर दिखाया। उन्होंने कहा, "आज का आधुनिक भारत का नक्शा पटेल की दूरदर्शिता और प्रयासों का परिणाम है। कुछ रियासतों ने विलय में हिचक दिखाई, लेकिन पटेल ने दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया।"

विपक्ष पर साधा निशाना

गृह मंत्री ने अनुच्छेद-370 पर जोर देते हुए कहा कि इसके कारण जम्मू-कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं बन सका था। "मोदी जी ने इसे हटाकर पटेल के अधूरे कार्य को पूरा किया और अब हमारे पास 'अखंड भारत' है।" उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पटेल को उचित सम्मान नहीं मिला। भारत रत्न देने में 41 साल की देरी हुई, कोई भव्य स्मारक या स्मृति स्थल नहीं बना। मोदी ने गुजरात सीएम रहते 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का विचार दिया, जिसकी नींव 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

इससे पहले शाह ने पटेल चौक पर पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 'एक्स' पर पोस्ट में उन्होंने पटेल को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तीकरण का प्रतीक बताया। "पटेल ने रियासतों का विलय कर देश को मजबूत किया और सहकारिता से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। उनका जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित था।"

परेड शामिल हुए PM

मोदी सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मना रही है। पटेल को 550 से अधिक रियासतों के एकीकरण का श्रेय है। इस वर्ष 150वीं जयंती पर देशभर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें गुजरात के केवड़िया में मोदी की मौजूदगी में भव्य परेड शामिल है।

