अनुच्छेद 370 हटाकर PM मोदी ने सरदार पटेल के ‘एक भारत’ के सपने को साकार किया: अमित शाह

गृह मंत्री ने अनुच्छेद-370 पर जोर देते हुए कहा कि इसके कारण जम्मू-कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं बन सका था। "मोदी जी ने इसे हटाकर पटेल के अधूरे कार्य को पूरा किया और अब हमारे पास 'अखंड भारत' है।" उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पटेल को उचित सम्मान नहीं मिला। भारत रत्न देने में 41 साल की देरी हुई, कोई भव्य स्मारक या स्मृति स्थल नहीं बना। मोदी ने गुजरात सीएम रहते 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का विचार दिया, जिसकी नींव 31 अक्टूबर 2013 को रखी गई।