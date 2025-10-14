कोई इस भारतीय बंदे से सीखे Credit Card का इस्तेमाल, 1600 से ज्यादा कार्ड रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

मनीष ने 2016 की भारत की नोटबंदी का भी जिक्र किया, जब 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद होने से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी थीं, लेकिन मनीष को कोई परेशानी नहीं हुई। "सरकार के इस फैसले से अफरा-तफरी मच गई थी। उस वक्त क्रेडिट कार्ड ने मेरी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। मुझे कैश के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी और मैं डिजिटल तरीके से खर्च करता रहा," उन्होंने बताया। यह उदाहरण दिखाता है कि फाइनेंशियल टूल्स स्मार्ट प्लानिंग से कितने उपयोगी हो सकते हैं।