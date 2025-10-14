कोई इस भारतीय बंदे से सीखे Credit Card का इस्तेमाल, 1600 से ज्यादा कार्ड रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

Credit Card का इस्तेमाल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज (X)
अगर आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) सिर्फ शॉपिंग या बिल पेमेंट के लिए हैं, तो कानपुर के मनीष धमेजा (Manish Dhameja) की कहानी आपको चौंका देगी। मनीष ने क्रेडिट कार्डों को आय का स्रोत (Income Source) बना लिया है और 30 अप्रैल 2021 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) अपने नाम कर लिया। उनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा 1,638 वैलिड क्रेडिट कार्ड (Valid Credit Card) हैं, जो वे स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ट्रैवल बेनिफिट्स से फायदा उठाते हैं – वो भी जीरो डेब्ट के साथ।
मनीष धमेजा, जो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं, मनीष ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दिए इंटरव्यू में कहा, ये कार्ड्स सिर्फ संग्रह नहीं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। "मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्डों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैं इनसे माइलस्टोन हासिल करके रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरमाइल्स और कैशबैक का इस्तेमाल कर मुफ्त ट्रैवलिंग, रेलवे लाउंज, एयरपोर्ट लाउंज, खाना, स्पा, होटल वाउचर्स, मुफ्त घरेलू फ्लाइट टिकट्स, शॉपिंग वाउचर्स, मूवी टिकट्स, गोल्फ सेशंस और मुफ्त फ्यूल आदि का मजा लेता हूं,"
मनीष ने 2016 की भारत की नोटबंदी का भी जिक्र किया, जब 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद होने से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी थीं, लेकिन मनीष को कोई परेशानी नहीं हुई। "सरकार के इस फैसले से अफरा-तफरी मच गई थी। उस वक्त क्रेडिट कार्ड ने मेरी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। मुझे कैश के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ी और मैं डिजिटल तरीके से खर्च करता रहा," उन्होंने बताया। यह उदाहरण दिखाता है कि फाइनेंशियल टूल्स स्मार्ट प्लानिंग से कितने उपयोगी हो सकते हैं।
मनीष की शैक्षिक योग्यता भी प्रभावशाली है। उन्होंने सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, कानपुर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बीसीए किया, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से एमसीए और इग्नू से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री हासिल की। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की उनकी समझ ने साधारण क्रेडिट कार्डों को असाधारण कमाई के साधन में बदल दिया।
मनीष की यह सफलता साबित करती है कि डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में स्मार्टनेस से कोई भी व्यक्ति बिना रिस्क के फायदे उठा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे केस युवाओं को इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना जरूरी है ताकि कर्ज का बोझ न बढ़े।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग