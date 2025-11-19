9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर हुए 18,000 करोड़, PM मोदी ने जारी की किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस एक क्लिक से देशभर के लगभग 9 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर हो गई। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये की यह किस्त सालाना 6,000 रुपये की सहायता का हिस्सा है, जो तीन समान किश्तों में दी जाती है।