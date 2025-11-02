1984 सिख दंगा: अकाल तख्त जत्थेदार बोले- ‘हमारी नजर में अमिताभ बच्चन आरोपों से बरी’

अमिताभ बच्चन ने साल 2011 में अकाल तख्त को पत्र में लिखा था, '1984 सिख कत्लेआम के दौरान उनके विरुद्ध हिसा भड़काने में उनकी शामिल होने के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों ने उन्हें काफी दुख पहुंचाया है। वह यह पत्र काफी दुखी होकर लिख रहे हैं।' उन्होंने नेहरु परिवार के साथ संबंध रहने के बारे में लिखा था कि सिख विरोधी दंगों की घटना देश के इतिहास में हमेशा एक धुंधला और काला अध्याय रहेगी। वे कभी सिखों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि उनका परिवार उन्हें सिख कौम के बारे में बताता रहा है। बच्चने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी मां तेजी बच्चन एक सिख परिवार से थीं और वह और उनका परिवार सिख सिद्धांतों और रीति-रिवाजों से पूरी तरह वाकिफ थे।