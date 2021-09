पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2.25 करोड़ को लगी कोरोना वैक्सीन, अक्टूबर में 100 करोड़ का लक्ष्य

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने कोरोना टीकाकरण में एक रिकॉर्ड बना डाला। देश में शुक्रवार रात 9.30 बजे तक 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड का सिलसिला यहीं नहीं थमता, अब केंद्र सरकार ने अक्टूबर के मध्य तक देश में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।

दरअसल, भारत ने शुक्रवार रात साढ़े नौ बजे तक सवा दो करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाईं और 2.5 करोड़ टीकाकरण को पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया शुक्रवार को 2 करोड़ से अधिक COVID-19 वैक्सीन खुराक दीं। COWIN पोर्टल के अनुसार शाम 5:19 बजे तक, 2,02,74,365 वैक्सीन खुराक शुक्रवार को लगाई गईं। वहीं, रात 9.30 बजे तक 2,25,06,000 वैक्सीन लगाई गईं।

Along with the #WorldsLargestVaccinationDrive, India is now a proud title-holder of the country with the #WorldsFastestVaccineDrive



⏱️ 466 #COVID19 vaccine doses per second is a monumental achievement!#VaccineSeva pic.twitter.com/3B5BTcfge5 — Office of Mansukh Mandaviya (@OfficeOf_MM) September 17, 2021

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कई राज्य सरकारों ने शुक्रवार को रिकॉर्ड संख्या में कोविड टीकाकरण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य रखा था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की ओर से पीएम मोदी को तोहफा है। मंडाविया ने ट्वीट किया, "#VaccineSeva स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उपहार है। आज, उनके जन्मदिन पर, भारत ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए, एक दिन में 2 करोड़ टीके लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। बहुत अच्छा भारत!"

Every Indian would be proud of today’s record vaccination numbers.



I acknowledge our doctors, innovators, administrators, nurses, healthcare and all front-line workers who have toiled to make the vaccination drive a success. Let us keep boosting vaccination to defeat COVID-19. — Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2021

वहीं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अक्टूबर के मध्य से पहले 100 करोड़ वैक्सीन खुराक देकर एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है और 5-10 अक्टूबर के बीच लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है।

सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिन को देश भर में ऐसे आयोजनों के साथ मनाने की योजना बना रहा है जिसमें टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोविड योद्धा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हों। उत्सव की अपेक्षित तिथि 7 अक्टूबर हो सकती है क्योंकि यह उस दिन के साथ मेल खाएगा जब पीएम मोदी ने 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

#IndiaFightsCorona:



𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 🇮🇳



India achieves yet another grand feat by administering more than 2.0 crore vaccine doses in less than 9 hours.#LargestVaccinationDrive #VaccineSeva #We4Vaccine pic.twitter.com/Z69kmTGF0Q — #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) September 17, 2021

सूत्रों के मुताबिक, "एक बार, हम 100 करोड़ टीकाकरण को पार कर लेते हैं, हम एक उत्सव की योजना बना रहे हैं। इसे देश भर में विभिन्न स्थानों पर कोविड योद्धा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित किया जाएगा।"

इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को जानकारी दी कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 77.24 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई है जिन्होंने कोविड-19 के लिए अपनी जान गंवाई है।

सूत्रों ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि को उल्लेखनीय बनाने के लिए, मंत्रालय की कई योजनाएं लागू करने की योजना है।