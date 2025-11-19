चुनाव आयोग के पक्ष में उतरी पूर्व जज समेत 272 हस्तियां, राहुल गांधी पर साधा निशाना

यह खुला पत्र आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने इसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हुए लिखा है कि “संस्थाओं को बदनाम करने की यह सिलसिला देशहित में नहीं है।” पत्र के अंत में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और केवल देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।