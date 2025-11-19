Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के पक्ष में उतरी पूर्व जज समेत 272 हस्तियां, राहुल गांधी पर साधा निशाना

272 पूर्व जजों, राजनयिकों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को “तथ्यहीन” बताते हुए खुला पत्र जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 19, 2025

वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी पर निशाना (ANI)

देश के पूर्व जज समेत 272 हस्तियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग (ECI) पर “वोट चोरी” जैसे गंभीर और तथ्यहीन आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है। इन नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर इसे संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय लोकतंत्र पर सुनियोजित एवं खतरनाक हमला करार दिया है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं

  • 16 पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त जज)
  • 14 पूर्व राजदूत
  • 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह (आईएएस, आईपीएस सहित)
  • 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी (ब्रिगेडियर एवं उससे ऊपर के रैंक)

खुले पत्र में कहा गया है

“हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक हैं और भारत के लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों से गहरी चिंता में डूबे हैं। कुछ राजनेता वास्तविक राजनीतिक विकल्प देने की बजाय भड़काऊ, तथ्यहीन और आधारहीन आरोपों के जरिए अपनी राजनीतिक रणनीति चला रहे हैं। यह केवल राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट के रूप में पेश करने की कोशिश है।”

पत्र में आगे लिखा है

“पहले भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने की कोशिश की गई। न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। अब बारी भारत के चुनाव आयोग की है, जिसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित एवं षड्यंत्रपूर्ण हमले किए जा रहे हैं।”

सभी ने किए हस्ताक्षर

यह खुला पत्र आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने इसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हुए लिखा है कि “संस्थाओं को बदनाम करने की यह सिलसिला देशहित में नहीं है।” पत्र के अंत में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और केवल देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

राहुल गांधी

Updated on:

19 Nov 2025 01:37 pm

Published on:

19 Nov 2025 01:36 pm

Hindi News / National News / चुनाव आयोग के पक्ष में उतरी पूर्व जज समेत 272 हस्तियां, राहुल गांधी पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार: नीतीश कुमार चुने गए जदयू विधायक दल के नेता, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुना

पटना

बिहार सरकार: आज अमित शाह के सामने रखी जाएगी लिस्ट, जानिए कौन-कौन बन सकते हैं नए मंत्री

amit Shah
पटना

क्या चिराग की पार्टी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद? पावर शेयरिंग पर क्या है जदयू और भाजपा का प्लान

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

पटना

तेज प्रताप ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.