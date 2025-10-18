सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

हादसे की सूचना मिलते ही जऊलका पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।