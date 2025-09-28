Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

पश्चिम रेलवे ने बांद्रा-अयोध्या, बांद्रा-लुधियाना और उधना-जयनगर रूट पर 3 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनकी बुकिंग 28 और 29 सितंबर 2025 से आईआरसीटीसी और पीआरएस काउंटरों पर शुरू होगी।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Sep 28, 2025

IRCTC New Train

IRCTC की तीन स्पेशल ट्रैन (File Photo)

IRCTC Special Train: दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 3 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन और उधना-जयनगर के बीच चलेंगी। ये स्पेशल ट्रेनें सितंबर 2025 के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक कई प्रमुख शहरों और राज्यों को जोड़ेंगी।

बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09095, बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल, 1 अक्टूबर से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 09096, 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 9:00 बजे अयोध्या कैंट से चलकर शनिवार सुबह 6:00 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।

बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09097, बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल, 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रत्येक रविवार रात 9:50 बजे बांद्रा से रवाना होगी और मंगलवार रात 12:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी। वापसी ट्रेन नंबर 09098, 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 4:00 बजे लुधियाना से चलकर अगले दिन सुबह 10:20 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन सूरत, वडोदरा, कोटा, नई दिल्ली, पानीपत और अंबाला जैसे स्टेशनों पर ठहरेगी।

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09151, उधना-जयनगर स्पेशल, 30 सितंबर 2025 को सुबह 6:45 बजे उधना से रवाना होगी और 1 अक्टूबर को रात 9:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 09152, 1 अक्टूबर को रात 11:00 बजे जयनगर से चलकर 3 अक्टूबर को शाम 5:45 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन सूरत, वडोदरा, प्रयागराज, आरा, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी।

रिजर्वेशन और अन्य जानकारी

इन ट्रेनों में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे उपलब्ध होंगे। ट्रेन नंबर 09151 की बुकिंग 28 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि अन्य ट्रेनों (09095, 09096, 09097, 09098) के लिए रिजर्वेशन 29 सितंबर से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

28 Sept 2025 05:39 pm

Hindi News / National News / IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चैतन्यानंद सरस्वती को कोर्ट में किया पेश, 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान लिंक’ के आरोप पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हां हम गए थे पाक, लेकिन…

Sonam Wangchuk
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान: बताया- NDA में कब होगा सीटों का बंटवारा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

‘लद्दाख पर किया जा रहा हमला’, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

PM Modi की राजस्थान रैली में तकनीकी खराबी के बाद नौकरशाहों में खलबली, आईएएस अधिकारी को हटाने का प्रशासनिक फैसला

PM Modi Banswara Visit
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.