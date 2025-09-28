IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

IRCTC की तीन स्पेशल ट्रैन (File Photo)
IRCTC Special Train: दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने 3 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन और उधना-जयनगर के बीच चलेंगी। ये स्पेशल ट्रेनें सितंबर 2025 के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक कई प्रमुख शहरों और राज्यों को जोड़ेंगी।
ट्रेन नंबर 09095, बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल, 1 अक्टूबर से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 09096, 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 9:00 बजे अयोध्या कैंट से चलकर शनिवार सुबह 6:00 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।
ट्रेन नंबर 09097, बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल, 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रत्येक रविवार रात 9:50 बजे बांद्रा से रवाना होगी और मंगलवार रात 12:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी। वापसी ट्रेन नंबर 09098, 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 4:00 बजे लुधियाना से चलकर अगले दिन सुबह 10:20 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन सूरत, वडोदरा, कोटा, नई दिल्ली, पानीपत और अंबाला जैसे स्टेशनों पर ठहरेगी।
ट्रेन नंबर 09151, उधना-जयनगर स्पेशल, 30 सितंबर 2025 को सुबह 6:45 बजे उधना से रवाना होगी और 1 अक्टूबर को रात 9:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 09152, 1 अक्टूबर को रात 11:00 बजे जयनगर से चलकर 3 अक्टूबर को शाम 5:45 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन सूरत, वडोदरा, प्रयागराज, आरा, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी।
इन ट्रेनों में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे उपलब्ध होंगे। ट्रेन नंबर 09151 की बुकिंग 28 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि अन्य ट्रेनों (09095, 09096, 09097, 09098) के लिए रिजर्वेशन 29 सितंबर से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगा।
