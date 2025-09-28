IRCTC ने शुरू की स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग, 3 नए रूट पर ट्रेनें, जानें टाइमिंग्स और स्टॉपेज

ट्रेन नंबर 09095, बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल, 1 अक्टूबर से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 09096, 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 9:00 बजे अयोध्या कैंट से चलकर शनिवार सुबह 6:00 बजे बांद्रा पहुंचेगी। यह ट्रेन बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।