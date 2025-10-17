दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की ताजा रैंकिंग जारी होते ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट्स की सूची में फिर से जगह बना चुका है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान को 103वां स्थान मिला है, जो यमन के बराबर है। इससे नीचे सिर्फ इराक (104), सीरिया (105) और अफगानिस्तान (106) हैं। यह रैंकिंग बताती है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक पहुंच और विश्वास सीमित होता जा रहा है।