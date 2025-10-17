Patrika LogoSwitch to English

दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का पासपोर्ट 103वें नंबर पर आकर फिर से सबसे कमजोरों में शामिल हो गया है, जहां सिर्फ 31 देशों में वीजा-फ्री यात्रा संभव है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 17, 2025

pakistani Passport

पाकिस्तानियों के लिए 31 देशों में वीजा फ्री (File Photo)

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की ताजा रैंकिंग जारी होते ही पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट्स की सूची में फिर से जगह बना चुका है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान को 103वां स्थान मिला है, जो यमन के बराबर है। इससे नीचे सिर्फ इराक (104), सीरिया (105) और अफगानिस्तान (106) हैं। यह रैंकिंग बताती है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक पहुंच और विश्वास सीमित होता जा रहा है।

पाकिस्तानियों के लिए 31 देश वीजा फ्री

हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी इस इंडेक्स के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को दुनिया के 227 गंतव्यों में से सिर्फ 31 देशों में बिना वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। 2015 में यह संख्या 40 से अधिक थी, लेकिन अब घटकर 31 रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक हालात इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं।

ये है वो देश

कमजोर रैंकिंग के बावजूद, पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों के लिए कुछ खूबसूरत विकल्प खुले हैं। ये देश कैरिबियन द्वीपों से लेकर अफ्रीका और एशिया तक फैले हैं, जहां टिकट और पासपोर्ट के साथ यात्रा आसान है। मुख्य देश इस प्रकार हैं:

  • कैरिबियन क्षेत्र: डोमिनिका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स, मॉन्टसेराट, त्रिनिदाद एंड टोबैगो – यहां समुद्री तटों और छुट्टियों का मजा लिया जा सकता है।
  • अफ्रीका महाद्वीप: बुंडी, केन्या, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स, सिएरा लियोन और सेनेगल – वीजा प्रक्रिया सरल रखी गई है।
  • एशिया: नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, कंबोडिया और तिमोर-लेस्ते – पर्यटन के लिए आकर्षक गंतव्य।
  • प्रशांत द्वीपसमूह: फिजी, सामोआ, तुवालू, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, वानुआतु और नियू – छोटे लेकिन शानदार टूरिस्ट स्पॉट।

गल्फ देशों में नए अवसर

हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं। कतर ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा-फ्री एंट्री दे दी है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और श्रमिकों के लिए नए द्वार खुल गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यूएई, ओमान और सऊदी अरब भी अपनी नीतियों में ढील दे सकते हैं। हालांकि, पश्चिमी देशों में सुरक्षा चिंताओं और अवैध प्रवास की आशंका से वीजा प्रक्रिया अभी भी कठिन बनी हुई है।

एशिया का दबदबा

रैंकिंग में एशिया के अन्य देशों ने बाजी मारी है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, जो 195 देशों में वीजा-फ्री एंट्री देता है। उसके बाद साउथ कोरिया (190) और जापान (189) हैं। यह ट्रेंड दर्शाता है कि आर्थिक मजबूती और सक्रिय कूटनीति पासपोर्ट की ताकत बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण हैं। भारत 85वें स्थान पर है, जबकि चीन 60वें पर।





Published on:

17 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / National News / दुनिया के ऐसे 31 देश जो देते है पाकिस्तानियों को मुफ्त वीजा, जानिए नाम

