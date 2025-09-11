शादीशुदा शख्स को एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी ब्लैकमेल, फिर हुआ कुछ ऐसा…

जानकारी के अनुसार, गोविंद बर्गे और पूजा गायकवाड़ के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम संबंध थे। यह संबंध सोलापुर के बार्शी में एक लोक कला केंद्र में शुरू हुआ, जहां पूजा एक लावणी नृत्यांगना के रूप में काम करती थी। पुलिस और बर्गे के परिवार के दावों के अनुसार, पूजा ने बर्गे पर अपनी संपत्ति, जिसमें गेवराई में एक नया बना बंगला और पांच एकड़ जमीन शामिल थी, अपने और अपने परिवार के नाम करने का दबाव डाला। पूजा ने कथित तौर पर बर्गे को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानता, तो वह उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराएगी।