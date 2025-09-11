Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

शादीशुदा शख्स को एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी ब्लैकमेल, फिर हुआ कुछ ऐसा…

महाराष्ट्र के सोलापुर में 38 वर्षीय बिजनेसमैन अपनी गाड़ी पाया गया। परिवार ने मृतक की एक्स गर्लफ्रेंड 21 वर्षीय पूजा देवीदास गायकवाड़ पर हत्या के आरोप लगाए है।

महासमुंद

Devika Chatraj

Sep 11, 2025

Crime
शादीशुदा बॉयफ्रेंड की हत्या (File Photo)

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक 38 वर्षीय व्यवसायी गोविंद जगन्नाथ बर्गे की मौत ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बर्गे, जो बीड जिले के गेवराई तालुका के लुखामसाला गांव के पूर्व उपसरपंच और एक सफल ठेकेदार थे, मंगलवार को बार्शी तालुका के सासुरे गांव में अपनी कार में मृत पाए गए। उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या माना। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है, क्योंकि पुलिस ने 21 वर्षीय लावणी नृत्यांगना पूजा देवीदास गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है, जिस पर बर्गे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

जानकारी के अनुसार, गोविंद बर्गे और पूजा गायकवाड़ के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम संबंध थे। यह संबंध सोलापुर के बार्शी में एक लोक कला केंद्र में शुरू हुआ, जहां पूजा एक लावणी नृत्यांगना के रूप में काम करती थी। पुलिस और बर्गे के परिवार के दावों के अनुसार, पूजा ने बर्गे पर अपनी संपत्ति, जिसमें गेवराई में एक नया बना बंगला और पांच एकड़ जमीन शामिल थी, अपने और अपने परिवार के नाम करने का दबाव डाला। पूजा ने कथित तौर पर बर्गे को धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानता, तो वह उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराएगी।

मानसिक दबाव में बर्गे

बर्गे के परिवार और दोस्तों का आरोप है कि पूजा ने बर्गे का आर्थिक शोषण किया। उसने बर्गे से महंगे उपहार, जैसे 1.75 लाख रुपये का मोबाइल, सोने-चांदी के गहने, और यहां तक कि जनवरी 2025 में 6.75 लाख रुपये का एक प्लॉट अपने नाम करवाया। इसके बावजूद, पूजा ने हाल के दिनों में बर्गे से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और उनसे बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते बर्गे मानसिक तनाव में थे।

आत्महत्या या हत्या?

हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन बर्गे के नातेदारों ने इसे हत्या का संदेह जताया है। उनके मेहुणे लक्ष्मण चव्हाण ने वैराग पुलिस स्टेशन में पूजा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज की। नातेदारों का दावा है कि बर्गे के पास कभी बंदूक नहीं थी और वह निर्व्यसनी थे। इसके अलावा, जिस कार में बर्गे का शव मिला, वह अंदर से लॉक थी, उसकी बैटरी डिस्चार्ज थी, और डीजल भी खत्म था। इन परिस्थितियों ने हत्या के संदेह को और गहरा किया है।

जांच में जुटी पुलिस

वैराग पुलिस ने पूजा गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया और उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें बर्गे के व्हाट्सएप चैट, बैंक लेनदेन, और पूजा के साथ उनके संबंधों की पड़ताल शामिल है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह आत्महत्या थी या सुनियोजित हत्या।

Published on:

11 Sept 2025 01:02 pm

Hindi News / National News / शादीशुदा शख्स को एक्स गर्लफ्रेंड कर रही थी ब्लैकमेल, फिर हुआ कुछ ऐसा…

