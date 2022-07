महंगाई के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए लोकसभा से हुए निलंबित

लोकसभा में लगातार हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर सत्र के छठे दिन कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के चार सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। नियम 374 के तहत कांग्रेस के इन सदस्यों को सत्र से निलंबित किया गया है।

लोकसभा में तख्तियां लेकर महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित किया गया है। लोकसभा में हंगामा करने को लेकर इन कांग्रेस के चार सांसदों पर कार्रवाई की गई। दरअसल, संसद में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही संसद की कार्यवाही में भी रोजाना बाधा डाली जा रही थी।

4 Congress MPs suspended from Lok Sabha for entire Monsoon session for holding protests with placards inside House