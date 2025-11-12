Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट में घटनास्थल से मिले 40 ऐसे सबूत जिससे होगा आतंकी साजिश का खुलासा

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर की शाम IED विस्फोट में 13 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए। फॉरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक और फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक मिलने की आशंका है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Nov 12, 2025

दिल्ली ब्लास्ट की जांच (IANS)

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर की शाम हुए भीषण धमाके ने राजधानी को दहला दिया है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम घटनास्थल से 40 से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर चुकी है, जिनमें क्षतिग्रस्त वाहन अवशेष, मानव अंगों के टुकड़े और विस्फोटक के नमूने शामिल हैं। प्राथमिक जांच में एक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा पाया गया, जो फरीदाबाद से बरामद 360 किलो सामग्री से मिलता-जुलता है।

कार में IED का विस्फोट

सोमवार शाम करीब 6:55 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक सफेद हुंडई i20 कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया। चश्मदीदों के अनुसार, धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग कान बंद करके भागे। आग की लपटों ने तीन अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 50 मीटर के दायरे में तबाही मच गई। मेट्रो स्टेशन के कांच टूट गए, पास की दुकानों के शीशे चटक गए और सड़क पर खून व धुएं का गुबार छा गया।

आत्मघाती हमले की आशंका

पुलिस के अनुसार, यह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का विस्फोट था, जो गलत तरीके से तैयार किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "बम प्रीमैच्योर था और पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, इसलिए नुकसान सीमित रहा। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले।" CCTV फुटेज से पता चला कि कार को अकेले एक संदिग्ध व्यक्ति चला रहा था, जिसकी पहचान पुलवामा निवासी डॉ. उमर मोहम्मद से हो रही है। यह आत्मघाती हमला हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद वह भागने की कोशिश में फंस गया।

40+ सबूत, दो कारतूस और विस्फोटक

FSL की विशेष टीम 24 घंटे काम कर रही है। घटनास्थल से दो कारतूस, एक जिंदा गोला-बारूद और दो अलग-अलग विस्फोटक मिले हैं। एक नमूना अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा लगता है, जो सोमवार को ही फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े डॉ. मुज़म्मिल गनई और डॉ. शाहीन सईद की गिरफ्तारी के दौरान 360 किलो की मात्रा में बरामद हुआ था। दूसरा विस्फोटक इससे ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है, जिसकी पुष्टि विस्तृत फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद होगी।

40 से ज्यादा मिले सबूत

अधिकारी ने कहा, "टीम ने वाहन के क्षतिग्रस्त अवशेष और मानव शरीर के अंगों के सैंपल लिए हैं। इन पर रसायनों का परीक्षण होगा।" कुल 40 से ज्यादा सैंपल एकत्र हो चुके हैं, और रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। जांच UAPA और Explosives Act के तहत चल रही है, जिसमें NIA और NSG की टीमें जुटी हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल से 2,500 किलो IED सामग्री, हथियार और टाइमर भी बरामद हुए, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं।

शव की पहचान में जुटी टीम

धमाके की भयावहता का अंदाजा मानव अवशेषों से लगाया जा सकता है। पुलिस को एक ऐसी बॉडी मिली, जिसका सिर गायब था। अन्य टुकड़ों में उंगलियों के विकृत टुकड़े, पेट का कटा हिस्सा और हड्डी-मांस के अवशेष शामिल हैं। एक पेड़ पर लटका शव भी बरामद हुआ। इनकी पहचान बिना DNA टेस्ट के मुश्किल है।

दिल्ली में हाई अलर्ट

धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर, सिंधु, टीकरी और बदरपुर बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों के साथ भारी पुलिस तैनाती है। वाहनों की गहन जांच चल रही है। बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे टर्मिनलों और पर्यटन स्थलों पर रैंडम चेकिंग हो रही। लाल किला 13 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद है, और मेट्रो स्टेशन के दो गेट सील हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Updated on:

12 Nov 2025 04:18 pm

Published on:

12 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / National News / दिल्ली ब्लास्ट में घटनास्थल से मिले 40 ऐसे सबूत जिससे होगा आतंकी साजिश का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election : क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? Exit Poll के बाद सोशल मीडिया पर क्यों है चर्चा?

Prashant Kishor
पटना

बिहार चुनाव 2025: अप्पू और पप्पू की चर्चा कर डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर कसा तंज, पढ़िए क्या कहा?

पटना

Bihar Election: काउंटिंग से पहले सुगौली में बड़ी लापरवाही, स्कूल कैंपस में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां

bihar election
पटना

BJP ने तेजस्वी को बताया डिल्यूजन का शिकार, कहा- उन्हें चोरी न करने और गलतियां न दोहराने की शपथ लेनी चाहिए

तेजस्वी यादव
पटना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव ने Exit Poll को नकारा, कहा- 14 को आएगा रिजल्ट, जानें शपथ ग्रहण को लेकर क्या कहा?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.