दिल्ली ब्लास्ट में घटनास्थल से मिले 40 ऐसे सबूत जिससे होगा आतंकी साजिश का खुलासा

पुलिस के अनुसार, यह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का विस्फोट था, जो गलत तरीके से तैयार किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "बम प्रीमैच्योर था और पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, इसलिए नुकसान सीमित रहा। विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले।" CCTV फुटेज से पता चला कि कार को अकेले एक संदिग्ध व्यक्ति चला रहा था, जिसकी पहचान पुलवामा निवासी डॉ. उमर मोहम्मद से हो रही है। यह आत्मघाती हमला हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद वह भागने की कोशिश में फंस गया।