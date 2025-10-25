बाप ने 14 साल की बेटी का कई दिनों तक किया रेप, बीवी के घर छोड़ने का निकाला गुस्सा, गिरफ्तार

14 साल की बेटी से दुष्कर्म (File Photo)
फरीदाबाद पुलिस ने एक 42 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ कई दिनों तक रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह दिल दहला देने वाला मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी आपबीती एक बुजुर्ग पड़ोसी को बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब लड़की अपने पिता के साथ रह रही थी। पीड़िता की माँ ने कथित तौर पर पिता की शराब की लत के कारण परिवार छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता लगभग हर रात नशे में घर लौटता था और अपनी बड़ी बेटी को यौन शोषण का निशाना बनाता था।
पीड़िता ने दर्द और परेशानी के बीच अपनी व्यथा एक बुजुर्ग पड़ोसी को बताई, जिन्होंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई, जिसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को सूचित किया।
भूपानी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग