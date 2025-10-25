बाप ने 14 साल की बेटी का कई दिनों तक किया रेप, बीवी के घर छोड़ने का निकाला गुस्सा, गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब लड़की अपने पिता के साथ रह रही थी। पीड़िता की माँ ने कथित तौर पर पिता की शराब की लत के कारण परिवार छोड़ दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता लगभग हर रात नशे में घर लौटता था और अपनी बड़ी बेटी को यौन शोषण का निशाना बनाता था।