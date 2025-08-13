Patrika LogoSwitch to English

दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में 5 लाख लोग होंगे शामिल, आम से लेकर VIP के लिए क्या क्या होगी खास व्यवस्था, जानिए

शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज के लिए नेमरा गांव में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 16 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में पांच लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वीआईपी के लिए चार हेलीपैड बनाए गए हैं और 300 ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जा सके

रांची

Mukul Kumar

Aug 13, 2025

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन. फोटो- X/@HemantSorenJMM

झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने 4 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। रामगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव नेमरा में 5 अगस्त को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिशोम गुरु का अंतिम संस्कार किया गया।

उनके पुत्र और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। अंतिम संस्कार में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, आप के संजय सिंह और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शामिल थे।

16 अगस्त को श्राध्य भोज

अब शिबू सोरेन के श्राध्य भोज की तैयारी है, जो 16 अगस्त को होने वाला है। श्राध्य भोज के लिए नेमरा गांव में खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें पांच लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

वीआईपी के लिए नेमरा गांव में चार हेलीपैड बनाए गए हैं। तीन हेलीपैड घर के नजदीक में हैं। वहीं, एक हेलीपैड हेमंत सोरेन के घर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर है।

बनाए जा रहे बड़े-बड़े पंडाल

जानकारी मिल रही है कि अतिथियों के लिए हेमंत सोरेन के घर के पास पांच बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। हर पंडाल में रसोई घर होगा। फिलहाल, यह नहीं पता चल पाया है कि श्राध्य भोज में किन किन पकवानों को परोसा जायेगा। पंडाल में लोगों के बैठने का भी इंतजाम है।

स्पेशल गेस्ट के लिए शिबू सोरेन के घर के पीछे अलग से पंडाल बनाया गया है, जहां बैठकर अतिथि भोजन कर सकते हैं। श्राध्य भोज में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री और खास लोगों को निमंत्रण भेजने की प्रक्रिया जारी है।

कैबिनेट सचिवालय की तरफ से लगातार निमंत्रण भेजा जा रहा है। उधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने भी प्रदेश के लोगों को कार्ड भेजना शुरू कर दिया है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

श्राध्य भोज को देखते हुए नेमरा गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेमंत सोरेन के घर से 300 मीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। उनके घर तक केवल वीआईपी और करीबी लोग ही जा सकते हैं।

वीआईपी और करीबी लोगों के लिए भोज के दिन के लिए हेमंत सोरेन के घर के पास अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वीआईपी के अलावा, किसी भी गाड़ी को कार्यक्रम स्थल तक जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

आम लोगों के लिए 300 ई रिक्शा की व्यवस्था है, जो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसमें सवार होकर हेमंत सोरेन के घर पहुंच सकते हैं।

जानकारी मिल रही है कि 14 अगस्त से 16 अगस्त तक 9 आईपीएस और 40 डीएसपी नेमरा गांव में तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।

