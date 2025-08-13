दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में 5 लाख लोग होंगे शामिल, आम से लेकर VIP के लिए क्या क्या होगी खास व्यवस्था, जानिए

उनके पुत्र और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। अंतिम संस्कार में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, आप के संजय सिंह और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शामिल थे।