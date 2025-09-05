हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुसने से 5 मजदूरों की मौत

गुजरात के महिसागर जिले के लुनावाड़ा तालुका के दोलतपुरा गांव में तत्रोली पुल के पास स्थित एक जलविद्युत परियोजना में गुरुवार को एक दुखद हादसा हुआ। बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण हाइड्रो पावर प्लांट में पानी भर गया, जिससे वहां काम कर रहे 15 मजदूरों में से 5 की डूबने से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, हादसे के समय जलविद्युत परियोजना में 15 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक महिसागर नदी का पानी प्लांट में घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 5 मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए और उनकी मौत हो गई। बाकी 10 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन डूबे हुए मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना समय पर मजदूरों तक नहीं पहुंची, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और मामले की गहन जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। यह हादसा हाल के दिनों में महिसागर क्षेत्र में हुई दूसरी बड़ी दुर्घटना है, जिसके बाद प्रशासन पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।