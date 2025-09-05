हाइड्रो पावर प्लांट में पानी घुसने से 5 मजदूरों की मौत

स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन डूबे हुए मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना समय पर मजदूरों तक नहीं पहुंची, जिसके कारण यह हादसा हुआ।