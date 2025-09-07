Patrika LogoSwitch to English

टैरिफ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान, कहा- मोदी ट्रंप के दोस्त और देश के दुश्मन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के दोस्त है लेकिन वह देश के दुश्मन है, उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 07, 2025

Congress President Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो-एएनआई)

अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को इस मामले पर बयान देते हुए खरगे ने पीएम मोदी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए उन्हें देश का दुश्मन बताया है। इस दौरान खरगे ने टैक्स स्लैब में हुए बदलावों पर भी टिप्पणी की और कहा कि सरकार ने देश के लोगों को लूटा है।

मोदी-ट्रम्प गठबंधन भारत की कीमत पर आया

कालाबुरागी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे ने कहा, वह इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में एक-दूसरे के साथ एक गहरी और टिकाऊ दोस्ती का दावा किया है। उन्होंने आगे कहा, मोदी और ट्रम्प एक-दूसरे के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे के लिए वोट मांगे थे, लेकिन यह मोदी-ट्रम्प गठबंधन भारत की कीमत पर आया है।

टैरिफ लगने से हमारे लोग बर्बाद

खरगे ने आगे कहा, ट्रम्प और मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है और ट्रम्प ने एक बड़ा टैरिफ लगा दिया। खरगे ने कहा कि, 50 प्रतिशत टैरिफ लगने से हमारे लोग बर्बाद हो गए है। उन्होंने मोदी और ट्रंप के संबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि, देश पहले आता है और दोस्ती बाद में। खरगे ने कहा कि, मोदी को यह समझना होगा कि, भारत दशकों से एक तटस्थ विदेश नीति पर चल रहा है और उसे इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए।

बीजेपी ने गरीबों को लूटा

मीडिया से बातचीत के दौरान खरगे ने टैक्स स्लैब में हुए बदलावों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करेगी जिससे गरीबों को फायदा हो। खरगे ने दावा किया कि, हमारी पार्टी ने आठ साल पहले टैक्स को दो स्लैब में रखने का मुद्दा उठाया था और कहा था कि इससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी चार से पांच स्लैब बनाए और गरीबों को लूटा। लेकिन जब चुनाव करीब आए और सरकार को लगा कि लोगों में नाराजगी है, तो उन्होंने GST स्लैब में संशोधन कर दिए।

