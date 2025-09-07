टैरिफ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान, कहा- मोदी ट्रंप के दोस्त और देश के दुश्मन

खरगे ने आगे कहा, ट्रम्प और मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है और ट्रम्प ने एक बड़ा टैरिफ लगा दिया। खरगे ने कहा कि, 50 प्रतिशत टैरिफ लगने से हमारे लोग बर्बाद हो गए है। उन्होंने मोदी और ट्रंप के संबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि, देश पहले आता है और दोस्ती बाद में। खरगे ने कहा कि, मोदी को यह समझना होगा कि, भारत दशकों से एक तटस्थ विदेश नीति पर चल रहा है और उसे इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए।