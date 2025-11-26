Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

22 साल की लड़की के साथ लिव-इन में रह रहा था 50 साल का शख्स, एक दिन गुस्से में आकर…

22 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में 50 साल के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया गया, जिसने झगड़े के बाद गला घोंटकर हत्या और सबूत मिटाने की बात कबूल की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Devika Chatraj

Nov 26, 2025

22 साल की लिव-इन पार्टनर की हत्या (AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देसाई गांव के पास एक नाले के किनारे सूटकेस में बंद एक 22 वर्षीय महिला की लाश मिली। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद मृतका के लिव-इन पार्टनर विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा (50) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

झगड़े के बाद की हत्या

पुलिस के अनुसार, मृतका प्रियंका विश्वकर्मा (22) पिछले पांच साल से आरोपी विनोद के साथ लिव-इन में रह रही थी। 21 नवंबर की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर विनोद ने प्रियंका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

लाश सड़ने पर नाली में फेंका

हत्या के बाद आरोपी ने लाश को एक दिन तक अपने घर में ही छिपाए रखा। जब लाश सड़ने लगी और बदबू फैलने लगी तो उसने 22 नवंबर की रात लाश को एक सूटकेस में बंद किया और नाले के पास ले गया। वहां पुल से सूटकेस सहित लाश को नाले में फेंक दिया।

टैटू से हुई महिला की पहचान

सोमवार को स्थानीय लोगों को नाले के नीचे सूटकेस नजर आया। सूटकेस खोलने पर उसमें महिला की लाश मिली। मृतका की कलाई पर ‘P V S’ टैटू बना हुआ था, जिससे उसकी पहचान करने में मदद मिली।

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी विनोद को देसाई गांव से मंगलवार को दबोच लिया। पूछताछ में उसने पूरी वारदात कबूल कर ली।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने विनोद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

