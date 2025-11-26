Indian Constitution Day: संविधान को 75 साल पूरे, जानिए कहां बना दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टीट्यूशन

75th Indian Constitution Day: आज 26 नवंबर 2025 है और पूरा देश संविधान दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस बार खास मौका है- हमारे संविधान को अपनाए हुए पूरे 75 साल हो गए, यानी प्लेटिनम जुबिली। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है- संविधान बना कहां था? इसका जवाब है संसद भवन (पुराना वाला) का कांस्टीट्यूशन हॉल। यहीं संविधान की सबसे अधिक बैठकें हुईं। इसे आगे चलकर सेंट्रल हॉल भी कहा जाने लगा। यही वह पवित्र जगह है जहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और यहीं 26 नवंबर 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए और 165 दिन तक बहसें चलीं।