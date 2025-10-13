Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Chhath Special Trains: दिवाली-छठ पर भारतीय रेल का बड़ा तोहफा, इन रूट पर चलेंगी 763 पूजा स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग करने से पहले देखें लिस्ट

इनमें से कुछ ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं, जबकि बाकी ट्रेनें आने वाले दिनों में बढ़ती मांग के अनुसार शुरू होंगी। ये ट्रेनें दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उच्च घनत्व रूट्स पर क्षमता वृद्धि के कारण इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 13, 2025

Indian Railway

दिवाली और छठ पर भीड़ से निपटने के लिए भारतीय रेलवे तैयार (photo -ANI)

Puja Special Trains; Indian Railways; Diwali, Chhath Special Trains: भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 763 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जो कुल 10,782 ट्रिप्स करेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन ट्रेनों के संचालन से अतिरिक्त क्षमता मिलेगी और त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम और सुविधाजनक होगी।

दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चलेंगी ट्रेन

इनमें से कुछ ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं, जबकि बाकी ट्रेनें आने वाले दिनों में बढ़ती मांग के अनुसार शुरू होंगी। ये ट्रेनें दैनिक और साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उच्च घनत्व रूट्स पर क्षमता वृद्धि के कारण इस बार रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

मंत्री ने कहा, "छठ और दिवाली के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। यह बड़ी क्षमता वृद्धि के कारण संभव हुआ है। कैबिनेट लगातार नई ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। इस बार लगभग 10,700 ट्रेन सेवाओं की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा 150 ट्रेनें, यानी करीब 2,000 सेवाएं अनारक्षित श्रेणी में चलेंगी। इस तरह इस वर्ष कुल 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन सेवाएं संचालित होंगी।"

रेलवे जोनों के अनुसार ट्रिप्स का वितरण

रेल मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नॉर्दर्न रेलवे (NR)52 ट्रेनों के माध्यम से 1,925 ट्रिप संचालित करेगा, वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) 74 ट्रेनों के साथ 1,324 ट्रिप लगाएगा। इन दोनों जोनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जहां त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है। सेंट्रल रेलवे (CR) 68 ट्रेनों के साथ 1299 ट्रिप लगाएगा। इसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) 1,015 ट्रिप, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) 942 ट्रिप और वेस्टर्न रेलवे (WR)1,198 ट्रिप लगाएंगी।

वहीं ईस्टर्न रेलवे (ER), साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने भी अपनी सेवाएं बढ़ाई हैं, जो मिलकर 900 से अधिक ट्रिप पूरी करेंगी। इन क्षेत्रों की ट्रेनों का संचालन मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अन्य राज्यों की ओर बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए किया गया है।

आरक्षित और अनारक्षित कोचों के साथ सुविधाएं

अधिकारियों ने बताया कि 17 रेलवे जोनों के ये कदम बड़े शहरों और छोटे स्टेशनों के बीच यात्रियों के प्रवाह को संभालने में मदद करेंगे। कई विशेष ट्रेनें आरक्षित और अनारक्षित कोचों के साथ चलाई जाएंगी ताकि सभी वर्गों के यात्री यात्रा कर सकें।

फिलहाल कुछ विशेष ट्रेनें जैसे पूरी पटना, भुवनेश्वर-यशवंतपुर, झाझा-दानापुर, हावड़ा-रक्सौल, कानपुर सेंट्रल, सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल, चारलापल्ली-नाहरलागुन, और गोरखपुर-आसनसोल पहले से ही चल रही हैं। इन ट्रेनों के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुक किए जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 10:06 am

Hindi News / National News / Chhath Special Trains: दिवाली-छठ पर भारतीय रेल का बड़ा तोहफा, इन रूट पर चलेंगी 763 पूजा स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग करने से पहले देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IRCTC घोटाले में कोर्ट में पेश होंगे लालू-तेजस्वी और राबड़ी, लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप होंगे तय

राष्ट्रीय

‘मैं भी बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री’, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी की बढ़ाई टेंशन, CM पोस्ट को लेकर सियासत तेज

राष्ट्रीय

Train cancelled: दिवाली से पहले रेलवे ने कैंसिल की अलग-अलग राज्यों की कई ट्रेनें, कुछ के बदले रूट, यात्रा करने से पहले यहां देखें लिस्ट

rail
राष्ट्रीय

‘लड़कियां रात में बाहर न निकलें’, अब बैकफुट पर आई सीएम ममता, मायूस पिता बोले- पश्चिम बंगाल से विश्वास उठ गया

राष्ट्रीय

बीच पर पिकनिक मनाने गए पांच दोस्त बहे, तीन के शव मिले और 2 की तलाश जारी

Five students drown at beach in Bapatla
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.