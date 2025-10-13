Chhath Special Trains: दिवाली-छठ पर भारतीय रेल का बड़ा तोहफा, इन रूट पर चलेंगी 763 पूजा स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग करने से पहले देखें लिस्ट

रेल मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नॉर्दर्न रेलवे (NR)52 ट्रेनों के माध्यम से 1,925 ट्रिप संचालित करेगा, वहीं ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) 74 ट्रेनों के साथ 1,324 ट्रिप लगाएगा। इन दोनों जोनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, जहां त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है। सेंट्रल रेलवे (CR) 68 ट्रेनों के साथ 1299 ट्रिप लगाएगा। इसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) 1,015 ट्रिप, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) 942 ट्रिप और वेस्टर्न रेलवे (WR)1,198 ट्रिप लगाएंगी।