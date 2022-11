कतर में भारतीय सेना के 8 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, एक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, जानें पूरा माजरा

Navy Officers Arrested in Qutar: गल्फ कंट्री कतर में भारतीय सेना के 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक अधिकारी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित भी है। भारतीय अधिकारियों की गिरफ्तारी पर आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी दी है।

8 Ex Indian Navy Officers Arrested in Qatar know the Reason