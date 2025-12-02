8th Pay Commission: डीए को बेसिक सैलेरी में मिलाने का कोई विचार नहीं- सरकार ने कर दिया साफ

8th Pay Commission: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने यह भी दोहराया कि DA/DR की दरें पहले की तरह हर छह महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर रिवाइज की जाएंगी।