Uri Terror Attack: सोए हुए जवान पर आतंकियों ने मचाया था कहर, फिर भारत ने ऐसे लिया बदला

भोर से ठीक पहले, सुबह 5:30 बजे चार आत्मघाती आतंकवादी उरी के ब्रिगेडर हेडक्वार्टर में घुस आए। नियंत्रण रेखा के पास स्थित इस बेस पर बटालियन बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। 10 डोगरा बटालियन के स्थान पर नई बटालियन आ रही थी, जिसके चलते सैनिकों की संख्या दोगुनी थी। कई सैनिक तंबुओं में सो रहे थे। आतंकियों ने इसका फायदा उठाया और डेढ़ दर्जन से ज्यादा ग्रेनेड फेंके, जिससे आग फैल गई। एके-47 राइफलों से लैस आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसने शिविर को युद्धक्षेत्र में बदल दिया।