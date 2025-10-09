पिता के प्रेम प्रसंग ने ली 5 साल के मासूम की जान, गला रेत बोरे में भरी लाश

5 साल के मासूम की हत्या (File Photo)
Bihar Murder Case: मासूम बच्चे आर्यन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी युवती के परिजनों ने बच्चे का गला धारदार हथियार से रेत दिया, फिर बोरे में भरकर लाश फेंक दी। यह घटना प्रेम-प्रसंग के अंधेरे को उजागर करती है, जहां निजी रंजिशों का बदला एक नन्हे बच्चे से लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद के एक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का किसी युवती के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब यह बात युवती के परिजनों को पता चली, तो वे गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने व्यक्ति के 5 साल के बेटे आर्यन को अपना निशाना बनाया। बच्चे का अपहरण कर के एकांत जगह ले जाया गया, जहां धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया। हत्या के बाद लाश को बोरे में ठूंसकर जंगल या नहर के किनारे फेंक दिया गया।
बुधवार सुबह स्थानीय लोगों को संदिग्ध बोरा मिला, जिसे खोलने पर बच्चे का शव बरामद हुआ। शव की पहचान आर्यन के रूप में हुई, जो दर्दनाक हालत में था। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चे की मां ने बताया, "मेरा बेटा निर्दोष था, वह तो बस खेलना चाहता था। इन राक्षसों ने प्रेम की आड़ में इतनी क्रूरता दिखाई।"
जहानाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग ही हत्या का मुख्य कारण सामने आया है। पुलिस ने युवती के परिजनों समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एसपी ने कहा, "हम पूरी तत्परता से जांच कर रहे हैं। आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।" गांव में तनाव का माहौल है, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग