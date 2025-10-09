पिता के प्रेम प्रसंग ने ली 5 साल के मासूम की जान, गला रेत बोरे में भरी लाश

जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद के एक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का किसी युवती के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब यह बात युवती के परिजनों को पता चली, तो वे गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने व्यक्ति के 5 साल के बेटे आर्यन को अपना निशाना बनाया। बच्चे का अपहरण कर के एकांत जगह ले जाया गया, जहां धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया। हत्या के बाद लाश को बोरे में ठूंसकर जंगल या नहर के किनारे फेंक दिया गया।