Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पिता के प्रेम प्रसंग ने ली 5 साल के मासूम की जान, गला रेत बोरे में भरी लाश

बिहार के जहानाबाद में पिता के प्रेम-प्रसंग के कारण 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। युवती के परिजनों ने बच्चे का अपहरण कर धारदार हथियार से गला काटकर शव बोरे में फेंक दिया।

less than 1 minute read

पटना

image

Devika Chatraj

Oct 09, 2025

Bihar Crime

5 साल के मासूम की हत्या (File Photo)

Bihar Murder Case: मासूम बच्चे आर्यन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी युवती के परिजनों ने बच्चे का गला धारदार हथियार से रेत दिया, फिर बोरे में भरकर लाश फेंक दी। यह घटना प्रेम-प्रसंग के अंधेरे को उजागर करती है, जहां निजी रंजिशों का बदला एक नन्हे बच्चे से लिया गया।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद के एक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का किसी युवती के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब यह बात युवती के परिजनों को पता चली, तो वे गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने व्यक्ति के 5 साल के बेटे आर्यन को अपना निशाना बनाया। बच्चे का अपहरण कर के एकांत जगह ले जाया गया, जहां धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया। हत्या के बाद लाश को बोरे में ठूंसकर जंगल या नहर के किनारे फेंक दिया गया।

बोर में बरामद हुआ शव

बुधवार सुबह स्थानीय लोगों को संदिग्ध बोरा मिला, जिसे खोलने पर बच्चे का शव बरामद हुआ। शव की पहचान आर्यन के रूप में हुई, जो दर्दनाक हालत में था। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चे की मां ने बताया, "मेरा बेटा निर्दोष था, वह तो बस खेलना चाहता था। इन राक्षसों ने प्रेम की आड़ में इतनी क्रूरता दिखाई।"

पुलिस की कार्रवाई और जांच

जहानाबाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग ही हत्या का मुख्य कारण सामने आया है। पुलिस ने युवती के परिजनों समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एसपी ने कहा, "हम पूरी तत्परता से जांच कर रहे हैं। आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।" गांव में तनाव का माहौल है, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

09 Oct 2025 09:28 am

Hindi News / National News / पिता के प्रेम प्रसंग ने ली 5 साल के मासूम की जान, गला रेत बोरे में भरी लाश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम का बदला मिजाज, देश के कई हिस्सों में ठंड की दस्तक, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain
राष्ट्रीय

एआई जनरेटेड जानकारी से भ्रामक प्रचार न करे पार्टियां, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी

Election Commission
राष्ट्रीय

पंजाब को नशे में डुबोने की साजिश! पाकिस्तान से भी निकला कनेक्शन, नाकों दम हुई पुलिस

राष्ट्रीय

‘विजय के घर पर बम रखा है’, सुबह-सुबह आया धमकी भरा कॉल, जब पुलिस ने कोने-कोने की तलाशी ली तो…

राष्ट्रीय

Bihar Elections: बिहार में 57 सीट अपने पास रख सकती है कांग्रेस, केवल 2 सीट इस पार्टी के लिए छोड़ने को तैयार!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.