मामूली सी बात पर कक्षा 5 की बच्ची को हेडमिस्ट्रेस ने मार-मारकर किया बुरा हाल, डॉक्टरों को ब्रेन हेम्ब्रेज की आशंका

चेन्नई के पुझुथिवक्कम में 11 वर्षीय छात्रा को स्कूल में सजा के बाद सिरदर्द और उल्टी की शिकायत पर ICU में भर्ती कराया गया। हेडमिस्ट्रेस को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Oct 25, 2025

11 साल की छात्रा के साथ मारपीट (File Photo)

चेन्नई के पुझुथिवक्कम में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की पांचवीं कक्षा की छात्रा को गंभीर हालत में गुंडी के कलैग्नर सेंटेनरी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल (KCSH) में भर्ती किया गया है। छात्रा को सिरदर्द और उल्टी की शिकायत थी, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के. इंदिरा गांधी द्वारा स्याही गिराने की वजह से 9 अक्टूबर को दी गई शारीरिक सजा के बाद शुरू हुई। डॉक्टरों को संदेह है कि छात्रा के मस्तिष्क में हल्का रक्तस्राव (सबड्यूरल हेमेटोमा) हुआ है।

बच्ची को ICU में किया भर्ती

निजी लैब की सीटी स्कैन रिपोर्ट में मस्तिष्क में रक्तस्राव की पुष्टि हुई है। केसीएसएच के सूत्रों के अनुसार, छात्रा को बुधवार को बुखार और मस्तिष्क में खून जमा होने के कारण न्यूरोलॉजी विभाग के आईसीयू में भर्ती किया गया। वह होश में और स्थिर है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है।

हेडमिस्ट्रेस को किया ससपेंड

जीसीसी ने हेडमिस्ट्रेस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के अनुसार, इंदिरा गांधी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने छात्रा को "उसके भले के लिए" रूलर से मारा था, जिससे उसके हाथ-पैर में सूजन आ गई थी, जो बाद में ठीक हो गई। हालांकि, छात्रा के माता-पिता का दावा है कि सहपाठियों ने बताया कि उसे इतनी जोर से डंडे से पीटा गया कि डंडा टूट गया।

हेडमिस्ट्रेस पर मारपीट के आरोप

घटना वाले दिन, छात्रा की मां ने उसके हाथ-पैर में सूजन और सिरदर्द की शिकायत देखी। छात्रा ने बताया कि टीचर ने उसके बाल भी खींचे थे। पिता ने बताया कि हेडमिस्ट्रेस ने फोन पर स्वीकार किया कि उन्होंने छात्रा को दो बार मारा। अगले दिन, पिता स्थानीय वार्ड काउंसलर जेके मणिकंदन के साथ स्कूल गए, जहां कई छात्रों ने घटना की पुष्टि की।

छात्रा का इलाज जारी

उसी दौरान छात्रा को फिर से सिरदर्द हुआ, जिसके बाद उसे पहले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर एक निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल में तीन दिन के इलाज का बिल लगभग 30,000 रुपये आया, जिसे काउंसलर मणिकंदन ने चुकाया। इसके बावजूद सिरदर्द और उल्टी की समस्या बनी रही, जिसके बाद उसे केसीएसएच में भर्ती किया गया।

Published on:

25 Oct 2025 02:04 pm

Hindi News / National News / मामूली सी बात पर कक्षा 5 की बच्ची को हेडमिस्ट्रेस ने मार-मारकर किया बुरा हाल, डॉक्टरों को ब्रेन हेम्ब्रेज की आशंका

