मामूली सी बात पर कक्षा 5 की बच्ची को हेडमिस्ट्रेस ने मार-मारकर किया बुरा हाल, डॉक्टरों को ब्रेन हेम्ब्रेज की आशंका

चेन्नई के पुझुथिवक्कम में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की पांचवीं कक्षा की छात्रा को गंभीर हालत में गुंडी के कलैग्नर सेंटेनरी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल (KCSH) में भर्ती किया गया है। छात्रा को सिरदर्द और उल्टी की शिकायत थी, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के. इंदिरा गांधी द्वारा स्याही गिराने की वजह से 9 अक्टूबर को दी गई शारीरिक सजा के बाद शुरू हुई। डॉक्टरों को संदेह है कि छात्रा के मस्तिष्क में हल्का रक्तस्राव (सबड्यूरल हेमेटोमा) हुआ है।