पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली चौंकाने वाली जानकारी

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा पुलिस ने ACP विक्रम नेहरा की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। SIT ने मुस्तफा परिवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ACP नेहरा ने बताया, "मौत के कारण का पता लगाना हमारी प्राथमिकता है। अकील की मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच होगी। हर पहलू को बारीकी से खंगाला जाएगा।" उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल दो वीडियो का भी जिक्र किया, जिनमें पारिवारिक विवाद नजर आता है। एक वीडियो में अकील परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते दिखे, जबकि दूसरे में उन्होंने पिता और पत्नी के बीच 'गलत रिश्ते' का दावा किया। SIT इनकी फॉरेंसिक जांच कर रही है।