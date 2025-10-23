पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली चौंकाने वाली जानकारी

DGP के बेटे की मौत पर नया ट्विस्ट (X)
हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी (DGP) मोहम्मद मुस्तफा (Mohammad Mustafa) के इकलौते बेटे अकील अख्तर (Aquil Akhtar) की संदिग्ध मौत का मामला और उलझ गया है। 16 अक्टूबर को अपने घर में मृत पाए गए 35 वर्षीय अकील की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अकील के दाएं बाजू पर कोहनी से करीब 7 सेंटीमीटर नीचे सिरिंज का एक सिंगल निशान मिला है। शुरुआती रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि अकील ड्रग्स का आदी था, लेकिन ड्रग्स का प्रकार और इंजेक्शन के जरिए सेवन का कोई जिक्र नहीं है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, ड्रग एडिक्ट व्यक्ति आमतौर पर बाएं बाजू में इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि इसे खुद लगाना आसान होता है। साथ ही, लंबे समय से आदी लोगों के बाजुओं पर कई निशान दिखाई देते हैं। लेकिन अकील के मामले में केवल दाएं बाजू पर एक ही मार्क मिला है, जो सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह निशान ओवरडोज से जुड़ा है या कुछ और? विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत के सटीक कारण का पता लगाएगी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा पुलिस ने ACP विक्रम नेहरा की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। SIT ने मुस्तफा परिवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ACP नेहरा ने बताया, "मौत के कारण का पता लगाना हमारी प्राथमिकता है। अकील की मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच होगी। हर पहलू को बारीकी से खंगाला जाएगा।" उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल दो वीडियो का भी जिक्र किया, जिनमें पारिवारिक विवाद नजर आता है। एक वीडियो में अकील परिवार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाते दिखे, जबकि दूसरे में उन्होंने पिता और पत्नी के बीच 'गलत रिश्ते' का दावा किया। SIT इनकी फॉरेंसिक जांच कर रही है।
20 अक्टूबर को शिकायतकर्ता शमशुद्दीन (अकील के पड़ोसी) की शिकायत पर मुस्तफा, उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी, बहू समेत परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ हत्या (BNS धारा 103(1)) और आपराधिक साजिश (धारा 61) का केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता ने CBI जांच की मांग की है। SIT ने 21 अक्टूबर को शमशुद्दीन से 6 घंटे पूछताछ की।
पूर्व DGP मुस्तफा ने बेटे की मौत को "एक पिता का सबसे बड़ा दर्द" बताया। उन्होंने कहा, "अकील 18 साल से ड्रग्स की लत से जूझ रहा था। मौत ओवरडोज से हुई। उसके साइकोटिक लक्षण भी थे, जैसे भ्रम में आग लगाना या हिंसा।" परिवार ने शुरू में ओवरडोज का दावा किया था, लेकिन अब गड़बड़ी के आरोपों को "छोटी राजनीति" करार दिया।
"25 अक्टूबर को बेटे के लिए अंतिम दुआ के बाद SIT के हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैं दोषी हूं, तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं।" अकील का शव पैतृक गांव हरदा खेड़ी में दफनाया जा चुका है।
