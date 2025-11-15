Patrika LogoSwitch to English

Momo बेचकर रोजाना कमा रहा 1 लाख रुपये, सच्चाई जानकार हो जाएंगे हैरान; देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे दावा किया जा रहा है कि यह मोमो विक्रेता एक दिन में 1 लाख रुपये कमाता है।

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Nov 15, 2025

बेंगलुरु की मोमो की दुकान

बेंगलुरु की मोमो की दुकान (इंस्टाग्राम@cassiusclydepereira)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोमो विक्रेता की कमाई का दावा किया जा रहा है कि वह एक लाख रुपये प्रतिदिन कमाता है। इन्फ्लुएंसर ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। केके मोमोज़ नाम से मशहूर यह स्टॉल बेंगलुरु में स्थित है। सड़क किनारे होने के बावजूद, यह स्टार्टअप रोज़ाना लाखों कमाता है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखी ये बात

इन्फ्लुएंसर ने शेयर की गई पोस्ट में लिखा- मैंने ग्राहकों को मोमोज़ परोसना शुरू किया और उन्हें बहुत पसंद आए। यह दुकान वाकई कितनी मशहूर है, यह वाकई कमाल की है और सिर्फ़ एक घंटे में ही हमने 118 प्लेट मोमोज़ बेच दिए। फिर ब्रेक का समय हो गया। जैसे ही मेरा ब्रेक खत्म हुआ, भीड़ बढ़ने लगी। फिर मुझे और मोमोज़ लाने पड़े, उन्हें तलना पड़ा, उन्हें स्पेशल बनाना पड़ा, पानी भरना पड़ा और ग्राहकों को सूप परोसना पड़ा। एक प्लेट 110 रुपये की है और हमने आज लगभग 950 प्लेटें बेचीं।

यूजर्स ने किए कमेंट

इन्फ्लुएंसर ने हिसाब लगाया: अगर रोज ऐसा चले, तो महीने में 31 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई! वीडियो में ठेले वाले को खासी मेहनत करते दिखाया गया – आटा गूंथना, स्टफिंग भरना, भाप में पकाना और ग्राहकों को सर्व करना। वीडियो को देखकर कई यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं, "नौकरी छोड़कर मोमो का ठेला लगाता हूं!"

उसने आगे बताया कि मोमो विक्रेता कड़ी मेहनत और निरंतरता से लाखों रुपये कमाता है। उन्होंने बी.कॉम स्नातक और मोमोज विक्रेता की आय के बीच भी तीखी तुलना की है।

यूट्यूबर को यूजर्स ने किया ट्रोल

वहीं एक अन्य यूट्यूबर को बेंगलुरु में अपना पहला घर खरीदने के बारे में एक्स पर पोस्ट करने पर ट्रोल का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कई साल पहले उनके द्वारा एक घर के बारे में पोस्ट किए गए एक पुराने वीडियो का हवाला दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उनके पास पहले से ही एक घर है, और पहली बार घर खरीदने के बारे में उनका हालिया ट्वीट लोगों को भड़काने वाला था। विवाद के बाद पहली बार, इस कंटेंट क्रिएटर ने खुलकर अपनी बात रखी है।

Updated on:

15 Nov 2025 08:38 pm

Published on:

15 Nov 2025 08:37 pm

Hindi News / National News / Momo बेचकर रोजाना कमा रहा 1 लाख रुपये, सच्चाई जानकार हो जाएंगे हैरान; देखें वीडियो

