Momo बेचकर रोजाना कमा रहा 1 लाख रुपये, सच्चाई जानकार हो जाएंगे हैरान; देखें वीडियो

वहीं एक अन्य यूट्यूबर को बेंगलुरु में अपना पहला घर खरीदने के बारे में एक्स पर पोस्ट करने पर ट्रोल का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कई साल पहले उनके द्वारा एक घर के बारे में पोस्ट किए गए एक पुराने वीडियो का हवाला दिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उनके पास पहले से ही एक घर है, और पहली बार घर खरीदने के बारे में उनका हालिया ट्वीट लोगों को भड़काने वाला था। विवाद के बाद पहली बार, इस कंटेंट क्रिएटर ने खुलकर अपनी बात रखी है।