धरती से 620 प्रकाशवर्ष दूर ग्रह ने वैज्ञानिकों को चौंकाया, 6 अरब टन प्रति सैकंड की दर से बढ़ रहा, खुला ग्रह निर्माण का रहस्य

हाल ही कैमेलियन नक्षत्रमंडल में धरती से 620 प्रकाशवर्ष दूर स्थित एक ग्रह ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। इस ग्रह का नाम 'चा 1107-7626' है। खास बता यह है कि यह किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता और अंतरिक्ष में अकेला भटकता है। इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (आइएनएएफ) के पलेर्मो ऑब्जर्वेटरी की टीम और स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज के वैज्ञानिक की ओर से यह शोध किया गया। इसमें पाया गया कि यह ग्रह अभूतपूर्व गति से गैस और धूल निगल रहा है और ग्रह से अधिक किसी तारे की तरह व्यवहार कर रहा है।