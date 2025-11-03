Patrika LogoSwitch to English

हवाई अड्डे के पास से किया छात्रा का अपहरण, तीन लोगों ने मिलकर की हैवानियत

कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास कार में दोस्त से बात कर रही कॉलेज छात्रा का तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Nov 03, 2025

कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास छात्रा से दुष्कर्म (File Photo)

तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक सनसनीखेज वारदात में एक कॉलेज छात्रा का तीन अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता को गंभीर रूप से घायल और नग्न अवस्था में एयरपोर्ट के पीछे एक खाली प्लॉट से बरामद किया गया। घटना रविवार देर रात की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

पीड़िता के दोस्त पर हथियार से हमला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शहर के एक निजी कॉलेज में डिग्री कर रही छात्रा रात करीब 11 बजे एयरपोर्ट के पीछे सुनसान इलाके में अपनी कार में अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी तीन हमलावर कार के पास पहुंचे, पीड़िता के दोस्त पर तेज धारदार हथियार से हमला किया और छात्रा को जबरन खींचकर अंधेरे में ले गए। आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे घायल हालत में छोड़कर फरार हो गए।

खाली प्लॉट में मिली पीड़िता

पीड़िता के दोस्त को हमलावरों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया, किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंचा और घटना की सूचना दी। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी तलाशी के बाद पीड़िता को पास के खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पाया गया। उसे फौरन रेस्क्यू कर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई, लेकिन वह गहरे सदमे में है। विनीत को भी कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।

जांच के लिए स्पेशल टीम

पीलामेडु पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 376डी (सामूहिक बलात्कार) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर छापेमारी कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया।

Updated on:

03 Nov 2025 03:29 pm

Published on:

03 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / National News / हवाई अड्डे के पास से किया छात्रा का अपहरण, तीन लोगों ने मिलकर की हैवानियत

