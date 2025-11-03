हवाई अड्डे के पास से किया छात्रा का अपहरण, तीन लोगों ने मिलकर की हैवानियत

पीड़िता के दोस्त को हमलावरों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया, किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंचा और घटना की सूचना दी। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी तलाशी के बाद पीड़िता को पास के खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पाया गया। उसे फौरन रेस्क्यू कर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई, लेकिन वह गहरे सदमे में है। विनीत को भी कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।