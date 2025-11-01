आज से आधार अपडेट करना हुआ और आसान, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये सभी काम

आधार कार्ड अपडेट के बदले नियम (File Photo)
Aadhaar Update Process: भारत सरकार की यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आज (1 नवंबर 2025) से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। लाइन में लगने या आधार केंद्र जाने की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तेज और सुरक्षित हो गई है।
|सेवा
|शुल्क
|नाम, पता, मोबाइल अपडेट
|₹75
|बायोमेट्रिक (उंगली, आंख, फोटो)
|₹125
|5-7 और 15-17 साल बच्चों का बायोमेट्रिक
|मुफ्त
|ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट
|14 जून 2026 तक मुफ्त, बाद में ₹75
|आधार प्रिंट
|₹40
|घर पर एनरोलमेंट
|पहला व्यक्ति ₹700, अतिरिक्त ₹350
UIDAI अधिकारियों के अनुसार, यह डिजिटल-फर्स्ट रणनीति नागरिकों को आधार से संबंधित अपनी जानकारियों को स्वयं प्रबंधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी तथा सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगी। फिर भी, उन्होंने चेतावनी दी कि आधार-पैन लिंकिंग की निर्धारित समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन न करने पर वित्तीय लेन-देन और कर-संबंधी कार्यों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग