आज से आधार अपडेट करना हुआ और आसान, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये सभी काम

Aadhaar Update Process: भारत सरकार की यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आज (1 नवंबर 2025) से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। लाइन में लगने या आधार केंद्र जाने की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तेज और सुरक्षित हो गई है।