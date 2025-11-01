Patrika LogoSwitch to English

आज से आधार अपडेट करना हुआ और आसान, घर बैठे-बैठे हो जाएंगे ये सभी काम

Aadhaar Card Update New Rule: भारत सरकार ने आज से आधार अपडेट प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बना दिया है, जिससे अब घर बैठे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट किए जा सकते हैं।

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 01, 2025

Aadhaar Card Update

आधार कार्ड अपडेट के बदले नियम (File Photo)

Aadhaar Update Process: भारत सरकार की यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आज (1 नवंबर 2025) से नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। लाइन में लगने या आधार केंद्र जाने की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तेज और सुरक्षित हो गई है।

क्या हुए बदलाव?

  • पहले: आधार सेवा केंद्र जाना अनिवार्य।
  • अब: सिर्फ कुछ क्लिक में घर से अपडेट।
  • वेरिफिकेशन: पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों से डिजिटल वेरिफिकेशन
  • KYC आसान: बैंक और वित्तीय संस्थानों में आधार OTP, वीडियो KYC या इन-पर्सन वेरिफिकेशन (वैकल्पिक) से पेपरलेस प्रक्रिया।

आधार-पैन लिंकिंग जरुरी

  • डेडलाइन: 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करें।
  • परिणाम: नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बंद, टैक्स और बैंक लेनदेन रुक जाएंगे।
  • नया पैन: बनाने वालों के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी।

1 नवंबर 2025 से नया फीस स्ट्रक्चर

सेवाशुल्क
नाम, पता, मोबाइल अपडेट₹75
बायोमेट्रिक (उंगली, आंख, फोटो)₹125
5-7 और 15-17 साल बच्चों का बायोमेट्रिकमुफ्त
ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट14 जून 2026 तक मुफ्त, बाद में ₹75
आधार प्रिंट₹40
घर पर एनरोलमेंटपहला व्यक्ति ₹700, अतिरिक्त ₹350

UIDAI का मैसेज

UIDAI अधिकारियों के अनुसार, यह डिजिटल-फर्स्ट रणनीति नागरिकों को आधार से संबंधित अपनी जानकारियों को स्वयं प्रबंधित करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी तथा सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाएगी। फिर भी, उन्होंने चेतावनी दी कि आधार-पैन लिंकिंग की निर्धारित समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन न करने पर वित्तीय लेन-देन और कर-संबंधी कार्यों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

