अरविंद केजरीवाल नहीं इस उद्योगपति को आप ने बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार

आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जानकारी दी कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता के नाम की घोषणा की। पंजाब में 'आप' विधायकों ने राजिंदर गुप्ता के नाम पर सहमति व्यक्त की थी।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 05, 2025

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया (photo - AAp/X)

Rajinder Gupta For Punjab Rajya Sabha: आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसी अटकलें थीं कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। हालांकि, पार्टी ने इन अफवाहों का खंडन किया। फिलहाल, राजिंदर गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है।

आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जानकारी दी कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजिंदर गुप्ता के नाम की घोषणा की। पंजाब में 'आप' विधायकों ने राजिंदर गुप्ता के नाम पर सहमति व्यक्त की थी।

राजिंदर गुप्ता एक प्रमुख पंजाबी उद्योगपति हैं। वे लंबे समय से पंजाब के व्यापार और आर्थिक मामलों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को दो प्रमुख सरकारी पदों (राज्य आर्थिक नीति और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व श्री काली देवी सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद) से इस्तीफा दे दिया, ताकि उनके संभावित नामांकन का रास्ता साफ हो सके।

लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। लुधियाना उपचुनाव आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के कारण जरूरी हो गया था। संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 10 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद अरोड़ा पंजाब के उद्योग मंत्री बनाए गए।

पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 93 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, जो राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी वोटों के बहुमत से कहीं ज्यादा है। इस स्थिति में राजिंदर गुप्ता के राज्यसभा चुनाव में जीतना लगभग तय माना जा रहा है। संख्याबल आम आदमी पार्टी के पक्ष में होने पर अगर विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं उतारा तो राजिंदर गुप्ता निर्विरोध जीत जाएंगे।

राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। उसी दिन 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 13 अक्टूबर होगी, जबकि नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे।

Updated on:

05 Oct 2025 03:04 pm

Published on:

05 Oct 2025 11:29 am

राष्ट्रीय

