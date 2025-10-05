अरविंद केजरीवाल नहीं इस उद्योगपति को आप ने बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार

लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। लुधियाना उपचुनाव आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के कारण जरूरी हो गया था। संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 10 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद अरोड़ा पंजाब के उद्योग मंत्री बनाए गए।