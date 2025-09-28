झारखंड में ACB की बड़ी कार्रवाई, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह के छह ठिकानों पर छापेमारी

एसीबी की जांच में सामने आया कि गैर मजरुआ खास किस्म की जंगल प्रकृति की भूमि, जिसे डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में रखा गया था, को विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर अवैध रूप से दाखिल-खारिज किया गया। यह प्रक्रिया तब हुई, जब आईएएस विनय चौबे हजारीबाग के उपायुक्त थे। ब्यूरो का कहना है कि सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व में बदलने की कोशिश की गई।