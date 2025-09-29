एक्टर और TVK प्रमुख विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए जांच में क्या आया सामने?

करूर हादसे के बाद साउथ के सुपरस्टार और TVK प्रमुख विजय (Vijay) मुश्किलों में घिरे हुए हैं। बीते दिनों ने एक्टर के विजय को धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम ने डॉग स्क्वाड और बम निष्पादन के विशेषज्ञों को बुलाया। एक्टर विजय के घर की पूरी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक्टर विजय के घर के आसपास के इलाके को भी सील कर दिया। सभी जांचों के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली।