एक्टर और TVK प्रमुख विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए जांच में क्या आया सामने?

एक्टर विजय
करूर हादसे के बाद साउथ के सुपरस्टार और TVK प्रमुख विजय (Vijay) मुश्किलों में घिरे हुए हैं। बीते दिनों ने एक्टर के विजय को धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम ने डॉग स्क्वाड और बम निष्पादन के विशेषज्ञों को बुलाया। एक्टर विजय के घर की पूरी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक्टर विजय के घर के आसपास के इलाके को भी सील कर दिया। सभी जांचों के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली।
अधिकारियों ने साफ किया कि भेजा गया धमकी वाला ईमेल केवल एक धोखा (हॉक्स) था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था। यह धमकी ईमेल किसने और क्यों भेजी, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है, ताकि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जा सके।
शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। एक्टर विजय (Vijay) ने करुर हादसे में हुई त्रासदी पर दुख प्रकट किया। साथ ही, मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया।
एक्टर विजय ने कहा था कि मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।
