Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक्टर और TVK प्रमुख विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए जांच में क्या आया सामने?

एक्टर विजय को धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद उनके घर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने कहा कि ईमेल केवल एक धोखा (हॉक्स) था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 29, 2025

TVK Rally Vijay Supporter Death

एक्टर विजय (फोटो: ANI)

करूर हादसे के बाद साउथ के सुपरस्टार और TVK प्रमुख विजय (Vijay) मुश्किलों में घिरे हुए हैं। बीते दिनों ने एक्टर के विजय को धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम ने डॉग स्क्वाड और बम निष्पादन के विशेषज्ञों को बुलाया। एक्टर विजय के घर की पूरी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने एक्टर विजय के घर के आसपास के इलाके को भी सील कर दिया। सभी जांचों के बाद कोई संदिग्ध या खतरनाक वस्तु नहीं मिली।

साइबर सेल मामले की जांच में जुटी

अधिकारियों ने साफ किया कि भेजा गया धमकी वाला ईमेल केवल एक धोखा (हॉक्स) था, जिसका मकसद अफरातफरी फैलाना था। यह धमकी ईमेल किसने और क्यों भेजी, इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की तहकीकात कर रही है, ताकि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जा सके।

करूर हादसे में 40 लोगों की हुई थी मौत

शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। एक्टर विजय (Vijay) ने करुर हादसे में हुई त्रासदी पर दुख प्रकट किया। साथ ही, मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया।

घटना पर दी थी प्रतिक्रिया

एक्टर विजय ने कहा था कि मेरा दिल टूट गया है, मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और दुख से तड़प रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले मेरे प्यारे भाई-बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 07:20 am

Hindi News / National News / एक्टर और TVK प्रमुख विजय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानिए जांच में क्या आया सामने?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Karur stampede: विजय की चुनावी रैली में भगदड़ का मामला, लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या, आ गई नई रिपोर्ट

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज होगा भाजपा की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन

PM Modi
राष्ट्रीय

बच्चों से बर्बरता, होमवर्क न करने पर मासूमों से मारपीट, एक को खिड़की से उल्टा लटकाया

Child Molestation
राष्ट्रीय

साइबर ठगी पर Artificial intelligence के जरिए लगेगा लगाम, फोन नंबर और IP होंगे ब्लॉक

राष्ट्रीय

IMD Alert: इन राज्यों में दुर्गापूजा का रंग पड़ सकता है फीका, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert 19 September Weather Update Meteorological Department issues New Alert in next three hours Rajasthan 8 districts Rain Expected
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.