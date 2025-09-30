झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल: अविनाश कुमार बने नए मुख्य सचिव

IAS Avinash Kumar: झारखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। मंगलवार शाम को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई। अविनाश कुमार 1 अक्टूबर 2025 से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।