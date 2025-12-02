दिल्ली, मुंबई के बाद हैदराबाद की हवा बन रही जहर, साल में पहली बार AQI 200 पार

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्मॉग की घनी परत पहले ही चिंता बढ़ा रही थी, लेकिन अब हैदराबाद भी खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ गया है। इस साल पहली बार शहर का Air Quality Index (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया। शहर में सुबह-शाम गहरी धुंध की परत छाई रही, जिसने लोगों की सेहत पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी उच्च मात्रा में PM2.5 का लगातार संपर्क दिनभर में 8–10 सिगरेट पीने जितना नुकसान कर सकता है जो स्थिति की गंभीरता को साफ दर्शाता है।