Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली, मुंबई के बाद हैदराबाद की हवा बन रही जहर, साल में पहली बार AQI 200 पार

हैदराबाद में पहली बार AQI 200 के पार पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिससे स्वास्थ्य जोखिम तेजी से बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ता प्रदूषण शहर को दिल्ली जैसी गंभीर स्थिति की ओर धकेल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 02, 2025

हैदराबाद में AQI 200 पार (IANS)

दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्मॉग की घनी परत पहले ही चिंता बढ़ा रही थी, लेकिन अब हैदराबाद भी खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ गया है। इस साल पहली बार शहर का Air Quality Index (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया। शहर में सुबह-शाम गहरी धुंध की परत छाई रही, जिसने लोगों की सेहत पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी उच्च मात्रा में PM2.5 का लगातार संपर्क दिनभर में 8–10 सिगरेट पीने जितना नुकसान कर सकता है जो स्थिति की गंभीरता को साफ दर्शाता है।

हैदराबाद के कई इलाकों में AQI 200 के पार

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के दर्जनों स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता अचानक बिगड़ गई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AQI चार दिन में दोगुना होकर 209 पहुंचा है।

  • IITH कंडी: 107 से बढ़कर 195
  • सनतनगर: 110 से बढ़कर 206
  • जू पार्क और IDA पशम्यलारम: 204
  • पटनचेरू: 206, जिसे हाई-रिस्क श्रेणी में रखा गया

प्रदूषण बढ़ने के पीछे ये प्रमुख कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, शहर में AQI के बढ़ने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की धूल, फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन, शहर के बाहरी इलाकों में पराली और कचरा जलाना, मौसम में बदलाव, जिसने प्रदूषकों को सतह के पास फंसा दिया।

दिल्ली जैसी स्थिति बन सकती है

हैदराबाद को अब तक ‘मध्यम’ प्रदूषण वाले शहरों में माना जाता था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर अभी नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हैदराबाद में भी दिल्ली जैसी गंभीर स्मॉग वाली स्थिति पैदा हो सकती है। AQI के 200 से ऊपर जाने पर हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आती है, और ऐसी हवा में लगातार सांस लेना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Dec 2025 11:24 am

Hindi News / National News / दिल्ली, मुंबई के बाद हैदराबाद की हवा बन रही जहर, साल में पहली बार AQI 200 पार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.