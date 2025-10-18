भारत के बाद अब चीन पर निशाना, ट्रंप की रूसी तेल पर एक्स्ट्रा टैरिफ की तैयारी!

चीन दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल आयातक है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में चीन ने रूस से रोजाना औसतन 2.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो वैश्विक आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह आय रूस की यूक्रेन पर आक्रामकता को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। एक्जीक्यूटिव ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "चीन जैसे देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर रूसी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी।" यदि लागू हुआ, तो यह चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और अन्य निर्यातों पर लागू होगा, जिससे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और गहरा सकता है।