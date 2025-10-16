Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में हुई हैवानियत, नशीली ड्रिक पिला किया रेप

Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के बाद कोलकाता के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Oct 16, 2025

Kolkata Rape Case

इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म (File Photo)

पश्चिम बंगाल एक बार फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शर्मसार हुआ है। राज्य में दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के कुछ ही दिनों बाद कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला छात्रावास के पास किराए के फ्लैट में घटित हुआ, जहां आरोपी ने पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, पीड़िता पश्चिम बंगाल के बाहर से पढ़ाई के लिए आई हुई है। आरोपी, जो उसी कॉलेज का छात्र है, छात्रा का क्लासमेट था। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी, लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने धोखे से उसे एक पार्टी या मिलने के बहाने बुलाया। वहां उसने पीड़िता को एक ड्रिंक ऑफर किया, जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई, और होश आने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म हो चुका है।

जांच में सामने आई सच्चाई

पीड़िता ने तुरंत आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "आरोपी की गिरफ्तारी कोलकाता के दक्षिणी हिस्से के आनंदपुर इलाके से की गई। प्रारंभिक जांच में पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।" पुलिस ने आरोपी के फोन और अन्य सामान जब्त कर लिए हैं, और फोरेंसिक जांच चल रही है।

राज्य में बढ़ रहा अपराध

यह घटना दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज कांड के ठीक बाद हुई है, जहां एक मेडिकल छात्रा के साथ उसके सहपाठी समेत पांच लोगों ने गैंगरेप किया था। पीड़िता के पिता ने तब राज्य छोड़ने की इच्छा जताई थी, और अब यह नया मामला बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है।

पीड़िता की हालत

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है, और उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। वह फिलहाल सुरक्षित स्थान पर है। इस घटना ने पूरे कॉलेज में सनसनी फैला दी है, और छात्र संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

16 Oct 2025 10:07 am

Hindi News / National News / मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में हुई हैवानियत, नशीली ड्रिक पिला किया रेप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केंद्र सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बदला फैसला, छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जज का ट्रांसफर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: उपेंद्र कुशवाहा ने दिखा दिया पावर! मनाने के लिए चुनाव से पहले BJP को देना पड़ा एक और ऑफर

Upendra Kushwaha's rally in Patna
राष्ट्रीय

इस बीमारी से हुई महिला की मौत, 6 महीने बाद बहन की जिद से खुला चौंकाने वाला राज़, डॉक्टर पति निकला कातिल

राष्ट्रीय

पीएम मोदी आज करेंगे आंध्र प्रदेश का दौरा, 13,430 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-उद्घाटन

PM Modi
राष्ट्रीय

16, 17, 18, 19, 20 अक्टूबर को आंधी-तूफान के साथ होगी खूब बारिश, IMD का खतरनाक अलर्ट!

Heavy Rain alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.