मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में हुई हैवानियत, नशीली ड्रिक पिला किया रेप

इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म (File Photo)
पश्चिम बंगाल एक बार फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शर्मसार हुआ है। राज्य में दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के कुछ ही दिनों बाद कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला छात्रावास के पास किराए के फ्लैट में घटित हुआ, जहां आरोपी ने पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता पश्चिम बंगाल के बाहर से पढ़ाई के लिए आई हुई है। आरोपी, जो उसी कॉलेज का छात्र है, छात्रा का क्लासमेट था। दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी, लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने धोखे से उसे एक पार्टी या मिलने के बहाने बुलाया। वहां उसने पीड़िता को एक ड्रिंक ऑफर किया, जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। ड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई, और होश आने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ दुष्कर्म हो चुका है।
पीड़िता ने तुरंत आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "आरोपी की गिरफ्तारी कोलकाता के दक्षिणी हिस्से के आनंदपुर इलाके से की गई। प्रारंभिक जांच में पीड़िता के आरोप सही पाए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।" पुलिस ने आरोपी के फोन और अन्य सामान जब्त कर लिए हैं, और फोरेंसिक जांच चल रही है।
यह घटना दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज कांड के ठीक बाद हुई है, जहां एक मेडिकल छात्रा के साथ उसके सहपाठी समेत पांच लोगों ने गैंगरेप किया था। पीड़िता के पिता ने तब राज्य छोड़ने की इच्छा जताई थी, और अब यह नया मामला बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है।
पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है, और उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। वह फिलहाल सुरक्षित स्थान पर है। इस घटना ने पूरे कॉलेज में सनसनी फैला दी है, और छात्र संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं।
