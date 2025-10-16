मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल में हुई हैवानियत, नशीली ड्रिक पिला किया रेप

पश्चिम बंगाल एक बार फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शर्मसार हुआ है। राज्य में दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना के कुछ ही दिनों बाद कोलकाता के एक प्रतिष्ठित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की सेकंड ईयर की छात्रा के साथ उसके ही सहपाठी ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला छात्रावास के पास किराए के फ्लैट में घटित हुआ, जहां आरोपी ने पीड़िता को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसका शोषण किया।