बिहार में बढ़ रहा अपराध का साया, RJD नेता के बाद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस की घेराबंदी करने लगे। विधायक रामवृक्ष सदा ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला है और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। एसपी खगड़िया ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या राजनीतिक साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।