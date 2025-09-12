Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार में बढ़ रहा अपराध का साया, RJD नेता के बाद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या

बिहार में खगड़िया में RJD विधायक के ड्राइवर और पटना में राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन वारदातों से राज्य में हड़कंप मच गया है।

पटना

Devika Chatraj

Sep 12, 2025

Bihar Crime
RJD विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या (IANS)

बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब दिन-दहाड़े या रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा दो घटनाओं ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। खगड़िया जिले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक रामवृक्ष सदा के निजी ड्राइवर लक्ष्मण सदा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि पटना में राजद नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय को सुपारी किलरों ने छह गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।

विधायक के ड्राइवर पर लगाकर हमला

खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक रामवृक्ष सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा की हत्या गुरुवार शाम को अंजाम दी गई। जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण सदा अपनी बाइक से ससुराल की ओर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने फोन कर बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी, जिसके बाद वे हथवन पंचायत के गढ़ बन्नी गांव से निकले थे। अलौली थाना क्षेत्र के मघौना पुलिस पिकेट से महज कुछ ही दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर घात लगाकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस की घेराबंदी करने लगे। विधायक रामवृक्ष सदा ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला है और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। एसपी खगड़िया ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या राजनीतिक साजिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

राजद नेता पर छह राउंड गोलियां

इसी बीच, पटना की राजधानी में बुधवार देर रात एक और सनसनीखेज वारदात हुई। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, गली नंबर 17 में राजद नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजकुमार मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर के रामपुर श्यामचंद गांव के निवासी थे और पटना में चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 पर रहते थे। वे जमीन कारोबार से जुड़े थे और पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद के वैशाली जिला अध्यक्ष रह चुके थे। आगामी विधानसभा चुनाव में राघोपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने की तैयारी कर रहे थे।

CCTV में कैद हुई घटना

पुलिस के मुताबिक, राजकुमार अपनी कार से घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। वे खुद को बचाने के लिए पास की एक दुकान में घुस गए, लेकिन अपराधी वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ छह गोलियां चला दीं। घटनास्थल से तीन जिंदा गोलियां और तीन खोखे बरामद हुए हैं। घायल अवस्था में उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों की तस्वीर कैद हो गई है, जो साफ दिखा रही है कि अपराधी राजकुमार को दौड़ाते हुए फायरिंग करते हैं।

बिहार में गर्मी सियासत

इन दोनों हत्याओं ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि सत्ताधारी गठबंधन ने जांच का भरोसा दिलाया है। डीजीपी ने दोनों मामलों में तेजी से कार्रवाई का आदेश दिया है।

