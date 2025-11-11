दिल्ली में धमाके के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से किया मना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (IANS)
Delhi Red Fort Blast: सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की कई गाड़ियां और ऑटो रिक्शा आग की लपटों में समा गए, और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली पुलिस ने मामले को आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत दर्ज किया है, और जांच एजेंसियां हर संभावना तलाश रही हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, विस्फोट लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली हुंडई i20 कार धीमी गति से चल रही थी, जब अचानक उसमें धमाका हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के स्ट्रीट लाइट्स तक बंद हो गए। आग तेजी से फैली और कम से कम छह वाहनों तथा तीन ऑटो रिक्शाओं को जला डाला।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार सुबह 8:13 बजे बादरपुर टोल से दिल्ली में प्रवेश की, दोपहर 3:19 बजे लाल किले के पास पार्किंग में घुसी, और शाम को ही बाहर निकली। ब्लास्ट से ठीक पहले कार सड़क पर रुकी थी। पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में ले लिया है, जो पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) से जुड़े एक व्यक्ति को बेची गई थी। मुख्य संदिग्ध के रूप में मुहम्मद उमर का नाम सामने आया है, जो कश्मीर का निवासी है लेकिन फरीदाबाद में किराए पर रहता था। जांचकर्ता कश्मीर-फरीदाबाद-दिल्ली के लिंक की पड़ताल कर रहे हैं।
मरने वालों में स्थानीय निवासी, पर्यटक और राहगीर शामिल हैं। घायलों को लोक नायक अस्पताल और अन्य नजदीकी मेडिकल सुविधाओं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया "दिल्ली में हुए ब्लास्ट में खोए जानों के परिवारों को मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।" गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और मंगलवार सुबह उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी शामिल होंगे।
दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG), फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL), नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और आर्मी की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। स्निफर डॉग्स और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वायड सक्रिय हैं। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है, और 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। अमेरिका ने भी स्थिति पर नजर रखने का ऐलान किया है।
इस घटना से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था जो आईईडी बनाने का मुख्य सामग्री है। जांचकर्ता इसे संभावित आतंकी हमले से जोड़ रहे हैं, हालांकि अभी तक कोई संगठन जिम्मेदारी नहीं ले चुका।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आपात स्थिति के मद्देनजर एडवायजरी जारी की है। 11 नवंबर को सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड (छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक) पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों से अपील है कि वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विस्फोट के बाद लाल किले को अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद, सुरक्षा कारणों से तीन दिनों तक बंदी की संभावना है। पुरानी दिल्ली क्षेत्र में हाई अलर्ट है, और जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मुंबई समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट