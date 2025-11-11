दिल्ली में धमाके के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर जाने से किया मना

सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार सुबह 8:13 बजे बादरपुर टोल से दिल्ली में प्रवेश की, दोपहर 3:19 बजे लाल किले के पास पार्किंग में घुसी, और शाम को ही बाहर निकली। ब्लास्ट से ठीक पहले कार सड़क पर रुकी थी। पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में ले लिया है, जो पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) से जुड़े एक व्यक्ति को बेची गई थी। मुख्य संदिग्ध के रूप में मुहम्मद उमर का नाम सामने आया है, जो कश्मीर का निवासी है लेकिन फरीदाबाद में किराए पर रहता था। जांचकर्ता कश्मीर-फरीदाबाद-दिल्ली के लिंक की पड़ताल कर रहे हैं।