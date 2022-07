Agneepath Scheme: AAP सांसद संजय सिंह का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप, कहा- 'अग्निवीर बना रहे हैं या जातिवीर'

सैन्य भर्ती को लेकर शुरू की गई सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर अब सियासत गर्माई हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर इस योजना के जरिए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने योजना के नाम पर जातिगत भेदभाव का आरोप भी लगाया है।

अग्निपथ योजना को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इस पर सियासत गर्मा गई है। इस योजना को लेकर जहां प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, भर्तियों का दौर भी शुरू हो रहा है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अग्निपथ योजना को लेकर संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि, मोदी सरकार अग्निपथ योजना के नाम पर लोगों से जाति पूछने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार सेना में भर्ती होने के लिए लोगों की जाति पूछी जा रही है।

