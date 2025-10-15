पुलिस ने जब्‍त सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। इसमें सैकड़ों ट्यूब नकली Closeup टूथपेस्‍ट, हजारों Eno सैशे, खाली कंटेनर, पैकेजिंग बॉक्स, स्टिकर और मैन्युफैक्‍चरिंग मशीनें शामिल हैं। छापे में दो मुख्य आरोपी मुकेश कुमार (35) और राजेश शर्मा (42) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गैंग दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाजारों में भी नकली सामान बेच रहा था। इनका नेटवर्क ऑनलाइन पोर्टल्‍स और लोकल दुकानों के जरिए फैला हुआ था, खासकर फेस्टिव सीजन में मांग बढ़ने का फायदा उठा रहे थे।