कली Closeup टूथपेस्ट और Eno फैक्ट्री का भंडाफोड़ (X)
दिवाली के ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। राजधानी के वजीराबाद इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकली Closeup टूथपेस्ट और Eno बनाने वाली दो अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली सामान जब्त किया गया, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार था। यह रैकेट न केवल उपभोक्ताओं की जेब काट रहा था, बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा था।
क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वजीराबाद के एक मकान में नकली FMCG प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार रात को छापा मारा। छापे में पता चला कि मकान के एक हिस्से में नकली Closeup टूथपेस्ट बनाई जा रही थी, जबकि दूसरे हिस्से में नकली Eno के सैशे तैयार हो रहे थे। फैक्ट्रियों में मिले कच्चे माल में जहरीले रसायन मिले थे, जो इस्तेमाल करने पर सिरदर्द, पेट की समस्या और लंबे समय में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते थे।
पुलिस ने जब्त सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। इसमें सैकड़ों ट्यूब नकली Closeup टूथपेस्ट, हजारों Eno सैशे, खाली कंटेनर, पैकेजिंग बॉक्स, स्टिकर और मैन्युफैक्चरिंग मशीनें शामिल हैं। छापे में दो मुख्य आरोपी मुकेश कुमार (35) और राजेश शर्मा (42) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गैंग दिल्ली-एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाजारों में भी नकली सामान बेच रहा था। इनका नेटवर्क ऑनलाइन पोर्टल्स और लोकल दुकानों के जरिए फैला हुआ था, खासकर फेस्टिव सीजन में मांग बढ़ने का फायदा उठा रहे थे।
डीसीपी (क्राइम) ने बताया, "दिवाली जैसे त्योहारों में उपभोक्ता बाजार में नकली सामान की बाढ़ आ जाती है। हमारी टीम ने समय रहते इस रैकेट को तोड़ा, वरना हजारों लोग जहरीले प्रोडक्ट्स का शिकार हो सकते थे। जांच जारी है, और जल्द ही बड़े सप्लायर्स तक पहुंचेंगे।" पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते समय पैकेजिंग और बैच नंबर चेक करें।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग