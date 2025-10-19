दिवाली पर अपने वतन लौट रहे लोग इटली में फंसे, एयर इंडिया ने रद्द की उड़ान

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में "विस्तारित तकनीकी जरूरत" के कारण यह फैसला लिया गया, ताकि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा, "हमें हुई असुविधा पर गहरा अफसोस है। हम यात्रियों और क्रू की सुरक्षा एवं कल्याण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध हैं।" सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है, हालांकि कुछ को एयरपोर्ट के आसपास सीमित जगह न मिलने पर दूर के होटलों में रखा गया।