दिवाली पर अपने वतन लौट रहे लोग इटली में फंसे, एयर इंडिया ने रद्द की उड़ान

एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल (X)
दिवाली के ठीक एक दिन पहले घर लौटने की उम्मीद में इटली से दिल्ली जा रहे सैकड़ों भारतीय यात्री फंस गए हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-138, जो 17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। इस उड़ान में सवार 256 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर्स के सफर पर पानी फिर गया, जिससे कई परिवारों की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं।
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में "विस्तारित तकनीकी जरूरत" के कारण यह फैसला लिया गया, ताकि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कंपनी ने माफी मांगते हुए कहा, "हमें हुई असुविधा पर गहरा अफसोस है। हम यात्रियों और क्रू की सुरक्षा एवं कल्याण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध हैं।" सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है, हालांकि कुछ को एयरपोर्ट के आसपास सीमित जगह न मिलने पर दूर के होटलों में रखा गया।
यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों पर रीबुक किया जा रहा है, लेकिन सीटों की उपलब्धता के आधार पर यह 20 अक्टूबर (दिवाली) या उसके बाद ही संभव है। एक यात्री, जिनका शेंगेन वीजा 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा था, उन्हें विशेष रूप से 19 अक्टूबर को किसी अन्य एयरलाइन की फ्लाइट पर बिठाया गया ताकि वीजा नियमों का उल्लंघन न हो। बाकी यात्रियों को एयर इंडिया और पार्टनर एयरलाइंस की फ्लाइट्स पर स्थानांतरित किया जा रहा है।
दिवाली पर घर लौटने की धूमधाम से तैयारी कर रहे इन यात्रियों में ज्यादातर भारत में फैमिली के साथ त्योहार मनाने जा रहे थे। एक यात्री ने बताया, "हमने महीनों से प्लानिंग की थी। अब दिवाली इटली में ही मनानी पड़ेगी, घरवालों से दूर।" सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें और पोस्ट वायरल हो रही हैं, जहां फंसे हुए लोग अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं।
