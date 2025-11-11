बर्खास्त RPF कांस्टेबल पर ‘2008 का बदला’ लेने का सनसनीखेज आरोप, चश्मदीद गवाह ने खोला राज

गवाह ने अदालत में अपनी गवाही के दौरान घटना का वर्णन किया। वह जुलाई 2023 में अपनी मातृभूमि से मुंबई लौट रहे थे और 30 जुलाई को जयपुर-मुंबई ट्रेन के एस-6 कोच में सवार हुए थे। रात करीब 12:30 बजे डिनर के बाद सो गए थे। सुबह लगभग 5:30 बजे एक तेज धमाके की आवाज से जागे। "मैंने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति खून के पोखर में लेटा हुआ था और एक आरपीएफ जवान राइफल लिये उसके पास खड़ा था।