अमेज़न ने शुरू की 10 मिनट में डिलीवरी सेवा, क्या ब्लिंकिट,स्विगी और ज़ेप्टो को टक्कर मिलेगी ?

Amazon 10-minute delivery service in India: अमेज़न ने दिल्ली (Amazon Now Delhi launch) के चुनिंदा पिन कोड में ‘अमेज़न नॉओ’ सेवा (Amazon quick delivery India) शुरू की है, जो सिर्फ 10 मिनट में रोजमर्रा की आवश्यक चीजें (10 minute grocery delivery) पहुंचाएगी। इससे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों को (Zepto Blinkit vs Amazon) कड़ी टक्कर मिल रही है। ध्यान रहे कि इस अल्ट्रा‑फास्ट सेवा की शुरुआत दिसंबर 2023 में बेंगलुरु में हो गई थी (Quick commerce competition) )। अब दिल्ली में इस तरह का अनुभव शुरू हो गया है और इसके जल्द ही अन्य शहरों में आने की उम्मीद है। ‘अमेज़न नॉओ’ सेवा के तहत किराना, फल‑सब्ज़ी, पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वायरलेस एक्सेसरीज़ जैसे रोज़मर्रा के सामान मिलेंगे। प्राइम यूज़र्स के लिए 99 रुपये, और गैर‑प्राइम यूज़र्स के लिए 199 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर डिलीवरी मुफ़्त है।