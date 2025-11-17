अमित मालवीय का TMC पर हमला, SIR जांच में बिखर रहा ममता का वोट बैंक

अमित मालवीय का TMC पर वार (IANS)
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जांच के बीच राज्य में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रहने वाले लोग, खासकर बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या, अब बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यवस्था जवाबदेह होती है, तो अवैध वोटों पर टिकी पारिस्थितिकी तंत्र चरमराने लगती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अमित मालवीय ने लिखा, "ममता बनर्जी का सावधानीपूर्वक पोषित वोट बैंक बिखर रहा है। SIR की कड़ी जांच के बीच अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं।" उन्होंने यह मामला उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर इलाके से जोड़ा, जहां से वीडियो सामने आए हैं। मालवीय के अनुसार, एसआईआर शुरू होने के बाद सीमा पार आवाजाही में तेजी आई है और स्थानीय लोग खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत बयान करते हैं।
हालाँकि, टीएमसी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही है, जिसका मकसद मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाना है। राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग