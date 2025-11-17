Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमित मालवीय का TMC पर हमला, SIR जांच में बिखर रहा ममता का वोट बैंक

BJP के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने TMC पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 'बंगाल में एसआईआर के बीच अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 17, 2025

Amit Malviya

अमित मालवीय का TMC पर वार (IANS)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जांच के बीच राज्य में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रहने वाले लोग, खासकर बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या, अब बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यवस्था जवाबदेह होती है, तो अवैध वोटों पर टिकी पारिस्थितिकी तंत्र चरमराने लगती है।

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अमित मालवीय ने लिखा, "ममता बनर्जी का सावधानीपूर्वक पोषित वोट बैंक बिखर रहा है। SIR की कड़ी जांच के बीच अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं।" उन्होंने यह मामला उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर इलाके से जोड़ा, जहां से वीडियो सामने आए हैं। मालवीय के अनुसार, एसआईआर शुरू होने के बाद सीमा पार आवाजाही में तेजी आई है और स्थानीय लोग खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत बयान करते हैं।

हालाँकि, टीएमसी ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही है, जिसका मकसद मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाना है। राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

Published on:

17 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / National News / अमित मालवीय का TMC पर हमला, SIR जांच में बिखर रहा ममता का वोट बैंक

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बिहार में कांग्रेस कागज पर जमीन पर नहीं’, PCC चीफ राजेश राम भी चुनाव हारे, अल्लावारू पर भी उठ रही उंगलियां

राष्ट्रीय

लालू परिवार में अब भाभी VS ननद, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की पत्नी रेचल पर भी लगाए आरोप

पटना

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, मंत्री पद की रेस में ये नाम

सीएम नीतीश कुमार
राष्ट्रीय

Bihar Politics: बिहार चुनाव में हार के बाद मुकेश सहनी ने दिया एक और बड़ा बयान, रोहिणी आचार्य पर भी बोले

राष्ट्रीय

तेजस्वी का ये कैसा अभिमान? बहन के साथ ऐसा क्यों किया? रोहिणी आचार्य के दर्द पर भड़के जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.