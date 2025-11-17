अमित मालवीय का TMC पर हमला, SIR जांच में बिखर रहा ममता का वोट बैंक

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अमित मालवीय ने लिखा, "ममता बनर्जी का सावधानीपूर्वक पोषित वोट बैंक बिखर रहा है। SIR की कड़ी जांच के बीच अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं।" उन्होंने यह मामला उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर इलाके से जोड़ा, जहां से वीडियो सामने आए हैं। मालवीय के अनुसार, एसआईआर शुरू होने के बाद सीमा पार आवाजाही में तेजी आई है और स्थानीय लोग खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत बयान करते हैं।