राष्ट्रीय

BJP कार्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में पहुंचे अमित शाह, सोशल मीडिया पर लोग बोले- गृहमंत्री की सादगी से पार्टी मुकाम पर पहुंची

अमित शाह बीजेपी कार्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल होकर अपनी सादगी और पुराने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के लिए चर्चा में आए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 28, 2025

बीजेपी के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में पहुंचे अमित शाह (X-@azizkavish)

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव के लिए चर्चा में हैं। इस बार वे किसी बड़े राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि बीजेपी कार्यालय के एक टाइपिस्ट की बेटी की शादी में बतौर मेहमान पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, जिस शख्स के घर शादी थी, वे लंबे समय तक गुजरात में बीजेपी कार्यालय में टाइपिस्ट के तौर पर काम करते रहे थे। जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री और बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब ये कर्मचारी उनके काफी करीब रहे। वर्षों बाद भी शाह ने पुराने साथी को नहीं भुलाया और व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद शादी में शामिल होने पहुंच गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

“ये सादगी ही है जिसने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया।”
“अमित शाह जैसे नेता ही पार्टी की असली ताकत हैं। पैसे-रुतबे के बावजूद पुराने कार्यकर्ता को नहीं भूले।”
“दूसरी पार्टियों में तो कार्यकर्ता को भूल जाते हैं, यहां गृह मंत्री खुद शादी में चले आए।”
कई यूजर्स ने इसे “संगठन की ताकत” और “कार्यकर्ता-नेता का रिश्ता” का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताया। एक यूजर ने लिखा, “जिस दिन सारी पार्टियां ये सीख लेंगी, राजनीति बदल जाएगी।”

अमित शाह की इस सादगी और वफादारी की मिसाल से एक बार फिर साबित हो गया कि बीजेपी की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यही वजह है कि आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है।

अमित शाह

Published on:

28 Nov 2025 11:17 am

Published on: 28 Nov 2025 11:17 am
Hindi News / National News / BJP कार्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में पहुंचे अमित शाह, सोशल मीडिया पर लोग बोले- गृहमंत्री की सादगी से पार्टी मुकाम पर पहुंची

