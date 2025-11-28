BJP कार्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में पहुंचे अमित शाह, सोशल मीडिया पर लोग बोले- गृहमंत्री की सादगी से पार्टी मुकाम पर पहुंची

केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव के लिए चर्चा में हैं। इस बार वे किसी बड़े राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि बीजेपी कार्यालय के एक टाइपिस्ट की बेटी की शादी में बतौर मेहमान पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, जिस शख्स के घर शादी थी, वे लंबे समय तक गुजरात में बीजेपी कार्यालय में टाइपिस्ट के तौर पर काम करते रहे थे। जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री और बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब ये कर्मचारी उनके काफी करीब रहे। वर्षों बाद भी शाह ने पुराने साथी को नहीं भुलाया और व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद शादी में शामिल होने पहुंच गए।