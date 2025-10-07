अमृतसर में BRTS स्टेशन से टकराई बस, छत पर बैठे 3 की दर्दनाक मौत, अन्य घायल

वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक, बस मुक्तसर से अमृतसर के गुरुद्वारा बाबा बुद्धा साहिब की यात्रा पर निकली थी। ओवरलोड होने के कारण कुछ श्रद्धालु बस की छत पर बैठे हुए थे। रात करीब 10 बजे जब बस BRTS लेन से गुजरी, तो ऊंचाई का आकलन न करने के कारण छत पर बैठे यात्री स्टेशन के कंक्रीट एलिवेशन से जोरदार तरीके से टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि तीन श्रद्धालु नीचे गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।