वंतारा में हाथियों को अवैध रूप से कैद कर रहे है अनंत अंबानी? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

एसआईटी की यह रिपोर्ट 12 सितंबर को लिफाफे और पेन ड्राइव के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। इसमें जांच टीम की मुख्य रिपोर्ट और उसके सभी परिशिष्ट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मित्तल की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यह जांच केवल तथ्यों की जानकारी के लिए की जा रही है और इससे किसी भी सरकारी संस्था या वंतारा निजी संस्था पर कोई पूर्वाग्रह नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह आदेश याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर कोई राय नहीं व्यक्त करता है और ना ही इसे किसी प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर संदेह के रूप में देखा जाना चाहिए।