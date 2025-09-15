अनंत अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हथिनी माधुरी मामले में कोर्ट ने वंतारा के पक्ष में सुनाया फैसला

इस रिपोर्ट में वंतारा को क्लीन चिट दी गई थी जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जामनगर स्थित वनतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि, अब इस मामले को बार-बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। हथिनी माधुरी के मामले पर कोर्ट ने बात करते हुए कहा कि, अगर हाथी को वंतारा भेजे जाने की प्रक्रिया सही है तो उसे स्थानांतरित किया जाना गलत नहीं। उन्होंने कहा, अगर वंतारा वन विभाग से हाथियों को अपने नियंत्रण में लेता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, बशर्ते प्रक्रिया का पालन हो।