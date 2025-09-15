Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अनंत अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हथिनी माधुरी मामले में कोर्ट ने वंतारा के पक्ष में सुनाया फैसला

हथिनी माधुरी को वंतारा लाने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 15, 2025

supreme court gives clean chit to vantara
सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दी (प्रतिकात्मक तस्वीर)

रिलांयस फाउंडेशन द्वारा संचालित वंतारा वाइल्डलाइफ फैसिलिटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री और उन्हें अवैध रूप से बंद करके रखने के मामले में वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट का कहना है कि जामनगर स्थित इस वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के दायर में ही हुई है। कोल्हापुर के जैन मठ की हथिनी माधुरी को वंतारा ले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

पीआईएल पर सुनवाई करते हुए लिए फैसला

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन (पीआईएल) दायर की गई थी। यह याचिका वकील सीआर जया सुकीन और देव शर्मा नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराले की पीठ ने 26 अगस्त को एक विशेष जांच टीम का गठन करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता में बनी इस टीम ने 12 सितंबर को लिफाफे और पेन ड्राइव के जरिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच की रिपोर्ट पेश कर दी थी।

ये भी पढ़ें

वंतारा में हाथियों की अवैध रूप से कैद करने के आरोप झूठे, SIT ने अनंत अंबानी के प्रोजेक्ट को दी क्लीन चिट
राष्ट्रीय
Vantara case hearing today in Supreme Court

इस मामले को बार-बार उठाने की इजाजत नहीं

इस रिपोर्ट में वंतारा को क्लीन चिट दी गई थी जिसके आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जामनगर स्थित वनतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद-बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि, अब इस मामले को बार-बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। हथिनी माधुरी के मामले पर कोर्ट ने बात करते हुए कहा कि, अगर हाथी को वंतारा भेजे जाने की प्रक्रिया सही है तो उसे स्थानांतरित किया जाना गलत नहीं। उन्होंने कहा, अगर वंतारा वन विभाग से हाथियों को अपने नियंत्रण में लेता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, बशर्ते प्रक्रिया का पालन हो।

PETA की याचिका पर माधुरी को किया गया शिफ्ट

दरअसल, 16 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन मठ से 36 वर्षीय मादा हाथी महादेवी उर्फ माधुरी को वनतारा शिफ्ट करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह फैसला PETA की याचिका और रिपोर्ट के आधार पर दिया था जिसमें माधुरी की सेहत, गठिया और मानसिक तनाव को लेकर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में 29 जुलाई को सुनाए गए फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद माधुरी को वंतारा भेज दिया गया था।

माधुरी के जैन मठ से जाने का हुआ विरोध

माधुरी के जैन मठ छोड़ कर जाते हुए न सिर्फ मठ के लोग बल्कि आस पास के लोगों भी काफी दुखी हुए थे। माधुरी की विदाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें लोगों के साथ साथ माधुरी भी मठ को छोड़ कर जाते हुए रोती हुई देखी गई थी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी माधुरी को वंतारा भेजे जाने का जमकर विरोध होने लगा। इस फैसले के खिलाफ काफी प्रदर्शन भी किया गया और 45 किमी लंबी मौन पदयात्रा भी निकाली गई।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / National News / अनंत अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हथिनी माधुरी मामले में कोर्ट ने वंतारा के पक्ष में सुनाया फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.