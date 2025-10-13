बीच पर पिकनिक मनाने गए पांच दोस्त बहे, तीन के शव मिले और 2 की तलाश जारी

यह सभी दोस्त अमरावती की वीआईटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को छुट्टी होने के चलते यह सभी दोस्त बीच पर घूमने गए थे। सभी एक साथ समुद्र में नहा रहे थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आने लगी। सभी दोस्त तेज लहरों के साथ बहने लगे। छात्रों को डूबता देख वहां मौजूद लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे और पांच छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन तब तक पांच छात्र गहरे पानी की तरफ बह कर जा चुके थे।