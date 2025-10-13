बीच पर पिकनिक मनाने गए पांच दोस्त बहे, तीन के शव मिले और 2 की तलाश जारी

बीच पर पिकनिक मनाने गए पांच दोस्त बहे (प्रतीकात्मक तस्वीर)
आंध्र प्रदेश के बापटला जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां रविवार को चीराला मंडल के वडारेवु बीच पर पिकनिक मनाने गया 10 दोस्तों का एक समूह समुद्र में डूब गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों और मछुआरों की मदद से कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि पांच बह कर गहरे पानी की तरफ चले गए। इनमें से तीन लोगों के शव कुछ देर बाद बरामद कर लिए गए, जबकि दो की तलाश अभी भी जारी है।
वडारेवु बीच पर पिकनिक मनाने गए दस दोस्तों में से पांच समुद्र में डूब गए। रविवार को छुट्टी होने के चलते यह सभी दोस्त पिकनिक मनाने गए थे। वह सभी समुद्र में नहा रहे थे तभी अचानक तेज लहरें आई और सभी पानी के साथ बह के गहरे पानी की तरफ चले गए। इसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों और मछुआरों ने 5 लोगों को बचा लिया, जबकि 5 लापता हो गए। इनमें से तीन के शव कुछ देर बाद बरामद कर लिए गए, जबकि दो की तलाश जारी है।
यह सभी दोस्त अमरावती की वीआईटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को छुट्टी होने के चलते यह सभी दोस्त बीच पर घूमने गए थे। सभी एक साथ समुद्र में नहा रहे थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और बड़ी बड़ी लहरें उनकी तरफ आने लगी। सभी दोस्त तेज लहरों के साथ बहने लगे। छात्रों को डूबता देख वहां मौजूद लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे और पांच छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन तब तक पांच छात्र गहरे पानी की तरफ बह कर जा चुके थे।
घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची और विशेषज्ञ तैराकों की मदद से लापता छात्रों को ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कुछ देर बाद लापता छात्रों में से तीन के शव बहकर किनारे पर आ गए, जबकि दो छात्र अब भी लापता है। मृतक छात्रों की पहचान साकेत, साई मणिदीप और जीवन सात्विक के रूप में की गई है। यह तीनों ही हैदराबाद के रहने वाले थे।
छात्रों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिवारों को हादसे की सूचना दे दी गई है। वहीं लापता छात्र सोमेश और गौतम की तलाश जारी है। पुलिस, फायर सर्विस और मत्स्य पालन विभाग की टीमों ने मिल कर ड्रैगन लाइट्स की मदद से रात भर तलाशी अभियान जारी रखा। घटना के बाद बापटला जिले के पुलिस अधीक्षक, उमा महेश्वर, ने भी समुद्र तट का दौरा किया।
