आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुःख, मृतकों के परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कसिबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार सुबह भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह हादसा हजारों भक्तों की भारी भीड़ के कारण हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।