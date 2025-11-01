Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुःख, मृतकों के परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कसिबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में 10 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद

image

Devika Chatraj

Nov 01, 2025

मंदिर भगदड़ में 10 लोगों की मौत (एक्स अकाउंट @revathitweets)

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कसिबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार सुबह भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह हादसा हजारों भक्तों की भारी भीड़ के कारण हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या है पूरा हादसा?

मंदिर परिसर में सुबह करीब 11:30 बजे भगदड़ मच गई, जब भक्तों की संख्या अचानक बढ़ गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अनुसार, मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार एक ही होने के कारण अव्यवस्था फैल गई। कई भक्त दब कर गिर पड़े, जिससे अफरातफरी मच गई। शुरुआती आंकड़ों में 5 मौतें बताई गई थीं, लेकिन बाद में बढ़कर 10 तक पहुंच गई।घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रतिक्रिया दी। पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी बयान में कहा गया, "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।"

CM चंद्रबाबू नायडू की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "कसिबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से स्तब्ध हूं। भक्तों की मौत बेहद दर्दनाक है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों को त्वरित और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।"

जांच और राहत कार्य जारी

जिला प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंदिर प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, खासकर भीड़ नियंत्रण में। NIA और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। फिलहाल, मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

01 Nov 2025 03:40 pm

Published on:

01 Nov 2025 03:32 pm

Hindi News / National News / आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुःख, मृतकों के परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान
राष्ट्रीय

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राष्ट्रीय

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच

पटना

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.