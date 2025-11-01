आंध्र प्रदेश में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुःख, मृतकों के परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक मदद की घोषणा

मंदिर भगदड़ में 10 लोगों की मौत (एक्स अकाउंट @revathitweets)
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कसिबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार सुबह भगदड़ मचने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह हादसा हजारों भक्तों की भारी भीड़ के कारण हुआ, जब मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
मंदिर परिसर में सुबह करीब 11:30 बजे भगदड़ मच गई, जब भक्तों की संख्या अचानक बढ़ गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अनुसार, मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार एक ही होने के कारण अव्यवस्था फैल गई। कई भक्त दब कर गिर पड़े, जिससे अफरातफरी मच गई। शुरुआती आंकड़ों में 5 मौतें बताई गई थीं, लेकिन बाद में बढ़कर 10 तक पहुंच गई।घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रतिक्रिया दी। पीएमओ के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी बयान में कहा गया, "श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।"
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "कसिबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से स्तब्ध हूं। भक्तों की मौत बेहद दर्दनाक है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों को त्वरित और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।"
जिला प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंदिर प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, खासकर भीड़ नियंत्रण में। NIA और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। फिलहाल, मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, और परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग